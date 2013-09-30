《全球汇市》美元几无变动，因美国达成预算协议的希望有所增强

* 对美国将最后一刻预算协议的希望增强

* 达成预算协议的希望燃点”些许风险”买需

* 高于预期的芝加哥PMI数据也支撑美元

* 意大利政治危机使欧元承压

路透纽约9月30日 - 美元周一兑其他主要货币几无变动，缩减稍早录得的跌幅，随着美国政府关门的大限临近，市场对议员将达成交易并避免部分政府机构关门的希望增强。

为数千项政府常规政府活动提供资金的法案将在午夜到期，共和党寻求停止向总统奥巴马的医保计划注资。

“一些人预期美国国会将在预算危机大限前的最后一刻达成协议，”花旗集团美国G10汇市策略部Richard Cochinos说。

“这对股市和风险资产有利。已导致市场买入少量的风险头寸，在接近纽约市场收市时，美元/日圆，新西兰元/美元，欧元/美元走高，”他说。

有进一步迹象显示国会议员将在傍晚继续磋商，由民主党控制的参议院投票反对由共和党控制的众议院通过的议案。该议案将奥巴马医保计划推迟一年执行作为为政府在午夜后继续运作提供临时资金的条件。

稍早数据显示美国芝加哥9月企业活动提速，也扶助支撑美元。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，9月芝加哥采购经理人指数(PMI)为55.7，略高于预估的54.0。

“今日公布的芝加哥PMI为今年第二高，新订单分项指数强劲。这是明日ISM数据的好兆头，”Cochinos所指的是周二公布的ISM 9月制造业指数。

“美国数据改善，加上国会可能在最后一刻达成预算协议，这带动风险意愿上升，且对美元不利，”他说。

美国政治角力如火如荼之时，适逢月末和季末汇市调整头寸，增加市场的波动性。

美元指数 最新跌0.075%，至80.222，稍早触及2月来最低的80.030。

以目前价格计算，该指数在9月下跌大约2.3%，为2011年10月来表现最差的一个月。本季，美元下滑约3.5%，为2011年第一季来表现最差的一季。

美元兑日圆 最新下跌0.03%，报98.20日圆。美元/日圆本月仅微幅上升，但本季下跌0.88%。

美元兑瑞郎 跌0.2%，至0.9038瑞郎，距离上周触及的0.9018瑞郎不远，后者是2012年4月来最低。

欧元兑日圆 最新持平在132.79日圆，稍早跌至三周低位131.33日圆。

欧元兑美元 仅小升0.1%，报1.3523美元。

路透调查显示，受访的52名分析师中有30位认为美国政界就预算和上调举债上限的角力不是致导美国经济复苏缓慢的主要因素。

欧元稍早承压，因前意大利总理贝鲁斯柯尼下令所属政党中的数位政府部长周六辞职，且要求大选，触发一场意大利政治危机。

意大利总理莱塔将在周三可能进行的信任投票中寻求支持，且贝鲁斯柯尼所属政党的部份议员可能脱党，也可能为莱塔避免大选的努力助力。(完)

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