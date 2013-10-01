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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 06:10 BJT

更新版-《全球汇市》美元普跌，但受强劲制造业数据带动脱离八个月低点

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 欧元/美元                           1.3524      1.3524       +0.00       +2.50      1.3194
 美元/日圆                            97.97       98.21       -0.24      +12.95       86.74
 欧元/日圆                           132.48      132.83       -0.26      +15.75      114.45
 美元/瑞郎                           0.9052      0.9048       +0.04       -1.13      0.9155
 英镑/美元                           1.6192      1.6184       +0.05       -0.36      1.6251
 美元/加元                           1.0322      1.0308       +0.14       +4.04      0.9921
 澳元/美元                           0.9396      0.9312       +0.90       -9.59      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2244      1.2240       +0.03       +1.40      1.2075
 欧元/英镑                           0.8350      0.8355       -0.06       +2.91      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8272      0.8286       -0.17       -0.13      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.9967      6.0103       -0.23       +7.80      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.1060      8.1303       -0.30      +10.43      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3586      6.4265       -1.06       -2.15      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6010      8.6934       -1.06       +0.27      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)      
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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