更新版-《全球汇市》美元普跌，但受强劲制造业数据带动脱离八个月低点

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3524 1.3524 +0.00 +2.50 1.3194 美元/日圆 97.97 98.21 -0.24 +12.95 86.74 欧元/日圆 132.48 132.83 -0.26 +15.75 114.45 美元/瑞郎 0.9052 0.9048 +0.04 -1.13 0.9155 英镑/美元 1.6192 1.6184 +0.05 -0.36 1.6251 美元/加元 1.0322 1.0308 +0.14 +4.04 0.9921 澳元/美元 0.9396 0.9312 +0.90 -9.59 1.0393 欧元/瑞郎 1.2244 1.2240 +0.03 +1.40 1.2075 欧元/英镑 0.8350 0.8355 -0.06 +2.91 0.8114 新西兰元/美元 0.8272 0.8286 -0.17 -0.13 0.8283 美元/挪威克朗 5.9967 6.0103 -0.23 +7.80 5.5630 欧元/挪威克朗 8.1060 8.1303 -0.30 +10.43 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3586 6.4265 -1.06 -2.15 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6010 8.6934 -1.06 +0.27 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。