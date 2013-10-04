《全球汇市》美元从八个月低位回升，但政府关门且迫近举债上限限制涨幅

* 美元仍接近八个月低位，因美国政府关门

* 美元兑瑞郎从一年半低位反弹

* 美国政府长时间关门可能令美联储推迟缩减购债

* 欧元从八个月高位回落

路透纽约10月4日 - 美元兑一篮子货币周五上升，为六个交易日来首次，但距离近期触及的八个月低位只有咫尺之遥，因美国政府关门及担忧美国违约，投资人保持谨慎态度。

众议院共和党议员在美国政府关门第四日会唔，讨论下一步行动计划，许多人担忧政府将继续关门，直到美国政界就上调举债上限及避免美国违约达成协议。

美国违约的可能性震荡全球金融市场。如果美国国会未能上调举债上限，美国将出现历史上首次违约。据信美国政府将在10月17日触及举债上限。

美国政府关门也令市场担忧仍然脆弱的经济复苏现在面临脱轨的危险。

随着美国政府停摆进入周末，汇市投资人在美元连跌四周后部份获利了结，从而减轻了美元的部份卖压。

“要使美元升势长时间延续，可能需要更多正面就业数据，且可能需要解决政府停运问题，”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield说。

Daingerfield指出，影响美元的因素好坏不一，令美元有些举步维艰。

“今日的走势更多是因结清头寸所致。显然，自从美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月决定以来，美元已大幅下跌，我认为人们在周末前可能把握美元的走软的机会获利了结，”他所指的是美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上决定维持购债规模不变。

美元指数 尾盘升0.5%，报80.145，从周四触及的八个月低位79.627反弹。本周，美元指数下跌0.17%，连跌第四周。

欧元兑美元 下跌0.5%，至1.3546美元，从周四触及的八个月高位1.3645美元回落。本周，欧元兑美元上升0.23%。

美元兑欧元守住涨势，兑日圆持续下跌，此前美国众议院议长贝纳称，无意将不附带条件的“干净的”预算议案提交给众议院投票。

分析师预期在近期上涨后，欧元将在周末来临前遭遇轻微挫折，进行盘整。中长期投资者据称是使欧元兑美元跌至1.3600美元关口之下的主要卖家。

美元兑瑞郎升幅显着，从上日触及的一年半低位反弹。瑞郎受压，因瑞士金融市场监管机构表示，正在调查几家瑞士银行可能存在汇率操纵行为。

美元兑瑞郎 上涨0.95%，报0.9074瑞郎。

美国政府关门导致劳工部推迟发布原定在周五公布的9月就业报告。当局尚未确定新的发布日期。

因此，美联储希望在缩减刺激计划前看到的就业市场持续改善的确凿证据将可能被推迟，这损及美元表现。两名美联储高级官员称，将保持较宽松货币政策以扶助抵销政治纷争对美国经济造成的损害。

日本央行周五维持货币政策不变，并上调对资本支出的评估，因有越来越多的迹象显示央行刺激政策的效果正在扩大。一如外界预期，日本央行一致同意，继续承诺以每年60-70万亿日圆的速度增加央行的货币基础。

根据路透数据，美元兑日圆 升0.2%，报97.41日圆。(完)

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