《全球汇市》美元下跌，因美国预算僵局尚无解决的迹象

* 美元指数徘徊在八个月低位附近

* 避险日圆兑美元上涨至近两个月高位

路透纽约10月7日 - 美元周一下跌，兑一篮子货币仍接近八个月低位，因美国国会的预算僵局尚无化解的迹象。

投资人纷纷转投诸如日圆和瑞郎等避险货币，拉低美元兑日圆至8月中来最低。

美国政府关门即将进入第二周，且在10月17日前上调美国举债上限的最后期限临近，共和党与民主党均未显示出在短期内就结束政府关门或上调举债上限达成协议的迹象。两党均指责对方应对预算僵局负责。

投资人愈发担忧久拖未决的预算僵局可能阻碍脆弱的经济复苏，且可能迫使美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟缩减购债，这对美元不利。

“日圆兑美元可能持续攀升，因美国预算僵局可能导致美联储推迟执行退出策略，”DailyFX汇市分析师David Song说，“如果无法达成预算协议，国会预算僵局可能促使美联储在今年剩下时间维持目前的政策不变，短期内美元仍可能进一步走弱。”

美元指数 下滑0.2%，至79.952，距离周四触及的八个月低位79.627不远。

美元兑日圆 低见96.79日圆，此为8月12日来最低，之后反弹至96.90日圆，下跌0.6%。

交易商说，美元支撑位在200日移动均线切入位96.67日圆。据报大量执行价在96.50日圆和96.75日圆的期权即将到期，可能令美元兑日圆守在当前水平附近。美元14日相对强弱指标为28.541，刚刚进入超卖区间。

Citigroup Global Market Japan首席外汇策略师Osamu Takashima说，美元兑日圆有进一步下跌的风险。

“如果美元下跌至大约95日圆，对冲不足的日本出口商可能卖出美元，这将进一步加剧美元跌势。”

美元兑瑞郎 跌0.4%，至0.9038瑞郎，跌向上周四触及的2012年2月来最低0.8965瑞郎。

欧元兑美元 上涨0.1%，至1.3577美元，距离上周四触及的八个月高位1.3645美元不远。欧元上涨是美元指数下滑的主要原因。

一些分析师表示，到目前为止，美元跌幅受限，因投资人仍寄望美国政界将在最后一刻找到解决方法，避免美国出现灾难性违约。

预期对美国经济造成的任何伤害将被美联储维持刺激计划所抵销。

荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley表示，“一些市场人士认为美元作为避险货币的地位将最终胜出。”她说，在过去美国举债上限磋商期间，美元表现缺乏方向，而一旦美国政界达成折衷方案，美元将出现释然性上涨。

“短期而言，我们预期美元指数仍保持下行倾向，主要是认为美联储可能决定有必要推迟缩减量化宽松规模，以保护经济免受预算僵局带来的任何负面后果影响，”Foley说。

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价