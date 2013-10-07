版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 06:33 BJT

更新版-《全球汇市》美元下跌，因美国预算僵局尚无解决的迹象

今日       上日       当日     今年以来    2012年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3581     1.3557      +0.18      +2.93     1.3194
 美元/日圆                         96.69      97.46      -0.79     +11.47      86.74
 欧元/日圆                        131.28     132.12      -0.64     +14.71     114.45
 美元/瑞郎                        0.9028     0.9071      -0.47      -1.39     0.9155
 英镑/美元                        1.6095     1.6008      +0.54      -0.96     1.6251
 美元/加元                        1.0311     1.0294      +0.17      +3.93     0.9921
 澳元/美元                        0.9427     0.9431      -0.04      -9.29     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2260     1.2295      -0.28      +1.53     1.2075
 欧元/英镑                        0.8434     0.8465      -0.37      +3.94     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8301     0.8314      -0.16      +0.22     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9668     5.9689      -0.04      +7.26     5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.1049     8.0947      +0.13     +10.42     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4128     6.4258      -0.20      -1.32     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7085     8.7106      -0.02      +1.52     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
    
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐