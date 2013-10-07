更新版-《全球汇市》美元下跌，因美国预算僵局尚无解决的迹象

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3581 1.3557 +0.18 +2.93 1.3194 美元/日圆 96.69 97.46 -0.79 +11.47 86.74 欧元/日圆 131.28 132.12 -0.64 +14.71 114.45 美元/瑞郎 0.9028 0.9071 -0.47 -1.39 0.9155 英镑/美元 1.6095 1.6008 +0.54 -0.96 1.6251 美元/加元 1.0311 1.0294 +0.17 +3.93 0.9921 澳元/美元 0.9427 0.9431 -0.04 -9.29 1.0393 欧元/瑞郎 1.2260 1.2295 -0.28 +1.53 1.2075 欧元/英镑 0.8434 0.8465 -0.37 +3.94 0.8114 新西兰元/美元 0.8301 0.8314 -0.16 +0.22 0.8283 美元/挪威克朗 5.9668 5.9689 -0.04 +7.26 5.5630 欧元/挪威克朗 8.1049 8.0947 +0.13 +10.42 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4128 6.4258 -0.20 -1.32 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7085 8.7106 -0.02 +1.52 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。