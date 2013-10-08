《全球汇市》美元小涨但仍陷于近八个月低点，因美国债务忧虑

* 奥巴马向贝纳表示一旦违约威胁消除他们就可以磋商

* 美元兑日圆小涨，但仍基本处于守势

* 美联储将在周三发布货币政策会议记录

路透纽约10月8日 - 美元兑主要货币周二仍陷在近期触及的八个月低点，因美国国会在寻找解决该国预算和债务问题的办法上有困难。如果迟迟不能解决，美国可能出现违约。

美元兑日圆从两个月低点小涨，但在纽约汇市回吐部分升幅。分析师表示，只要华盛顿的僵局没有化解，美元将可能继续承压。

白宫表示，奥巴马总统周二向众议院议长贝纳表示，一旦美国政府重开以及违约的威胁消除，他就愿意同共和党磋商。

贝纳周二早在记者会上再度呼吁奥巴马同共和党磋商，并称共和党在财政问题的磋商上是完全开放的。

“由于美国政府仍在关门，交易商和投资人不愿意朝任何一个方向推动市场过猛。”Cambridge Mercantile Group市场分析师Scott Smith表示。

美元指数 升0.1%，报80.000，离上周四触及的八个月低点79.627不远。

美国政府部分关门进入第二周，且国会仅剩九天时间来上调美国举债上限，奥巴马表示他会接受短期上调以避免违约。

国会必须在10月17日前达成协议，美国财长杰克卢表示，届时政府将没有资金偿债。

美元兑日圆 升0.2%，报96.92日圆，稍早在亚洲交易时段跌至96.55日圆的8月12日来最低。之后美元反弹至技术支撑位96.72日圆之上，这是其200日移动均线切入位。自去年11月中美元上次在该水准之下交投以来，美元兑日圆已经大涨21%。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.3574美元，从周四触及的八个月高位1.3645美元回落。数据显示德国8月工业订单意外降低，尽管趋势仍是成长，欧元对该数据无甚反应。

对美国可能出现违约的担忧推动美国一个月国库券收益率升至2011年8月来最高。国际货币基金组织(IMF)表示，美国不太可能出现违约，但如果出现违约会造成灾难性的后果。

“有一些迹象显示投资人开始愈发担心了。”Wells Fargo Securities LLC汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示。

美国最大的债权国-中国和日本越来越担心美国政府关门和债务上限僵局可能殃及其数以万亿美元的美国公债投资。

预算僵局分散了投资人的注意力。投资人原本焦点是在美联储缩减刺激措施的时机上，美联储缩减购债对美元有利。

周三，美联储将发布上月货币政策会议记录，当时美联储决定不缩减购债，令市场震惊。

较高收益但风险也较高的澳元 上涨，周二公布的调查结果显示，一项澳洲企业信心指标在9月升至三年半高位；而澳洲9月报纸和网络招聘广告温和增长，为2月来首次上升。纽约尾盘，澳元兑美元升0.1%，报0.9432美元，随着风险意愿减弱，回吐部分升幅。

Reuters Dealing数据显示，周二全球汇市约有15.4亿澳元易手。(完)

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