《全球汇市》美元从八个月低点反弹，因叶伦获正式提名及美联储会议记录

* 奥巴马正式提名叶伦出任美联储主席

* 市场焦点仍在华盛顿预算僵局

* 美联储发布9月会议记录

路透纽约10月9日 - 美元兑主要货币周三从近期触及的八个月低点进一步反弹，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的9月会议记录显示不缩减购债对许多委员而言是一个“艰难的决定”。

美联储周三发布的9月17-18日会议记录还显示，委员广泛支持在今年缩减购债。

委员们担忧保持每月购买850亿美元债券的决定可能会影响政策沟通的有效性，因投资者多数原本预期联储将开始缩减购债规模。

美联储会议记录令美元进一步上涨，此前消息称奥巴马将提名叶伦担任下任美联储主席，这消除了金融市场的一些不确定性。周三稍晚，奥巴马已经正式宣布了提名。

如果获得美国参议院确认，叶伦将在现任美联储主席贝南克第二任任期1月31日届满后接任。

“总的来说，如果经济数据好转，美联储可能在今年稍后缩减购债，可能不会在10月，因缺乏数据公布，且财政方面还有诸多不确定因素需要消除。”Forex.com汇市策略师Eric Viloria表示，“但如果在12月前有重大改善，那么可能会有一些缩减购债行动。看来在9月会议上多数委员至少还有有考虑的。”

美元指数 升0.4%，报80.362，进一步远离上周四触及的2月初来低点79.627。

欧元兑美元 跌0.4%，报1.3522美元，一度跌至9月30日来低点。美元兑日圆 升0.5%，报97.34日圆，进一步脱离周二触及的两个月低点96.55日圆。

市场普遍认为现任美联储副主席的叶伦对通胀的态度温和，她获提名巩固了美联储将继续购买资产的预期。在华盛顿持续预算僵局引发不确定性的情况下，该消息给投资人带来一些安抚。

叶伦获提名的消息刺激市场风险意愿，打压传统避险货币，美元兑瑞郎 大涨0.7%，报0.9099瑞郎。

“叶伦是贝南克最有资格的接任人，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“她是为美联储政策提供持续性和稳定性的最佳人选。”

奥巴马表示，在保守派共和党的威胁下，他不会就结束僵局的途径举行商谈，但同意如果共和党恢复向政府拨款以及上调举债上限，那么什么问题都可以讨论，包括医改计划。

分析师表示，对国会最终将达成协议的希望也扶助美元。国会必须在10月17日前达成协议，美国财长杰克卢表示，如果届时仍未达成协议，美国政府将没有资金偿债。

预算僵局以及对经济的影响看来证实美联储有理由决定保持谨慎，并可能令美联储推迟缩减购债。

投资人不安的迹象开始显现，他们对国库券的兴致减弱，导致国库券收益率升至五年高位。一些市场人士表示，这可能给予美元小幅支撑。(完)

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