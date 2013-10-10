《全球汇市》美元上涨，因对美国达成上调举债上限协议的希望增强

* 美国众议院共和党议员提议短期上调举债上限

* 最新一周美国初请失业金人数上升至六个月高位

* 如果美国没有达成解决方案，美元仍容易受创

路透纽约10月10日 - 美元兑主要货币周四攀升至两周高位，因对美国国会议员可能达成交易，避免美国违约的乐观情绪升温。

美国众议院共和党议员表示，他们将提出短期上调举债上限的议案。美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示，短期上调举债上限的条件是民主党与共和党就财政问题进行磋商。

美元在本周稍早承压，因政府持续部份关门，且对国会是否会在10月17日限期前上调举债上限的忧虑加剧。

美元上涨，受助于美国公债收益率 上升，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月会议记录显示多数决策委员支持在今年稍后缩减购债规模。

美元指数 最多升至9月26日来最高的80.595，延续自上周四触及八个月低位79.627后的反弹势态。美元指数最新上升0.1%，报80.471。

美元兑日圆 上涨0.9%，至98.24日圆，从周二触及的两个月低位96.55反弹。交易商表示，美元在200日移动均线寻获强劲支撑后反弹，目前200日移动均线切入位在96.82日圆。

欧元兑美元 几无变动，报1.3523美元。

Reuters Dealing提供的数据显示，欧元/美元和美元/日圆成交量为10月3日来最高。

在数据显示上周美国初请失业金人数触及六个月高位后，美元兑日圆短暂缩减涨幅，兑欧元触及日内低位。不过，这些走势只是昙花一现。

尽管华盛顿将达成协议的迹象浮现，但对美国违约的忧虑仍容易拖累美元走软。美国短期国库券收益率升至自2008年金融危机以来的最高水平，反映投资人的紧张情绪。

“若在美元近期上涨后出现一些获利了结，我不会感到意外。情况并没有实质性变化，风险忧虑不断升温，波动率指数仍逼近20，”RTFX Fund Management投资组合经理Francesco Scotto说。

反映华尔街紧张情绪的波动率指数 收低16.1%，报16.44，周三触及21.34。该指数高于20通常反映对投资人对市场短期走向的忧虑加重。

银行和货币市场基本开始规避一些通常在规模达5万亿美元的回购协议市场用作抵押品的公债。

财政部表示，如果国会在10月17日前无法上调举债上限，财政部将无法支付所有债务。共和党议员表示，一旦到期未能上调债务上限，奥巴马政府将有能力继续偿付公债本息，代价是推迟偿付其他债务，但美国财政部长杰克卢表示，这是不可能的。

杰克卢对参议院财务委员会表示，“这将造成混乱。”(完)

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