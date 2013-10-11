《全球汇市》美元势将录得五周内首次周度上涨，因对国会将达成协议愈发乐观

* 美元兑日圆上涨，因美国有望达成债务协议前景

* 奥巴马和共和党艰难争取重开政府并上调举债上限

路透纽约10月11日 - 美元兑主要货币势将录得五周内首次周度升幅，因对美国国会将达成协议上调举债上限以避免灾难性的违约的乐观情绪升温。

美国总统奥巴马和国会共和党领导人周五采取行动，试图结束财政僵局，但纠结于短期重开政府及上调举债上限的细节。

分析师表示，由于是否能在10月17日上调举债上限限期前达成协议仍不确定，美元将仍承压，而日圆等避险货币将具吸引力。对美国预算和债务危机的担忧拖累美元指数在上周四跌至八个月低点。

“投资人乐见磋商的论调转变，重回较高风险资产。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

美元指数 周五变动不大，纽约尾盘报80.383，但本周势将上涨0.3%，为9月初来首次周度上涨。

期权投资人减少对美元走强的押注，一周欧元/美元风险逆转 显示期权投资人寻求的对欧元贬值的保护是1月来最小的。一年风险逆转 显示欧元卖权需求是4月来最低的。

根据路透数据，美元兑日圆 升0.4%，报98.49日圆，稍早触及98.57日圆日高，这是10月1日来高位。美元兑日圆支撑位料在200日移动均线切入位96.87日圆。

欧元兑美元 升0.2%，报1.3550美元。

本周，美元兑日圆升1.1%，为8月23日来表现最好的一周。

4CAST研究部主管Paul Bednarczyk表示，市场希望周末前会有协议达成。

“如果达成的协议不仅仅是暂时性的，那么股市将上扬，美元/日圆将跟着走强。目前联动关系非常强劲，没有人会对着来。”他表示，并称美元可能目标100日圆。

较高收益的对经济成长敏感货币上涨。新西兰元兑美元 升0.6%，报0.8323美元，澳元兑美元 升0.2%，报0.9467美元。

美国财政僵局令市场焦点暂时从美联储身上移开。但对美联储在决定是否缩减购债前，将不得不评估美国政府关门对经济的影响的预期升温。今天美国政府已经关门第11天。

“短期协议将令不确定性水准仍相对较高，并可能令消费者和企业信心继续受压。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

“持续的财政拖累将可能令美联储将缩减购债的时机在2014年进一步拖后。”

周五公布的调查显示，美国10月消费者信心降至九个月最低，因17年来美国政府首次关门打压了美国人对经济前景的信心。美元对该数据无甚反应，因围绕华盛顿磋商的担忧更大。

“如果达成的协议只是延长举债上限六周，那美联储年底前开始缩减购债几乎是不可能的。”ING汇市策略师Tom Levinson在给客户的报告中指出。

他表示，美元指数将勉力维持升势至81.00，这是美联储9月18日意外选择不开始缩减购债前美元指数的水准。(完)

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