更正-《全球汇市》美元/日圆升至两个月高位，因押注美联储将提早缩减刺激计划

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
(更正：因英文原文有误，第一段和标题中美元兑日圆升至“一个月高位”，应更正为“两个月高位”)
* 美元兑日圆接近100日圆，受助于对美联储缩减刺激计划的预期
* 英镑兑美元触及两个月低位，因英国通胀数据疲弱
路透纽约11月12日 - 美元兑日圆周二上升至两个月高位，因投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较预期提早缩减刺激计划。
在上周五优于预期的美国就业数据出炉后，对美联储将提早而不是推迟缩减每月850亿美元购债计划的臆测升温。美联储缩减购债有利美元，因为它意味在金融体系的美元减少。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二向记者表示，美联储仍可能在12月17-18日会议上缩减量化宽松政策规模。
“美元全面上涨，受助于美联储可能在12月缩减购债规模的讲话，”道明证券汇市策略师Greg Moore说。
尽管投资人对美联储没有在9月开始缩减购债感到失望，且将对美联储行动的预期推迟至明年4月，不过，在诸如非农就业报告等经济数据出炉后，可能促使美联储在12月缩减刺激计划。
美元兑日圆 最新上涨0.6%，报99.70日圆，日高为99.79日圆，此为9月13日来最高。
美元在100日圆和9月高位100.62日圆面临阻力。
欧元兑美元 攀升0.2%，至1.3425美元，此前升至三日高位。欧元远高于上周四触及的1.3295美元的两个月低位，当日欧元被大举抛售，因欧洲央行意外宣布减息。
美元指数 升0.1%，至81.161，再度升向周五触及的两个月高位81.482。
**英镑走低**
英镑兑美元 跌至两个月低位1.5852美元，因英国10月通胀降幅超过预期。
不过，周三公布的英国央行季度通胀报告可能会提振英镑。很多市场人士预计，央行将提前英国失业率降至7%升息门槛的时间预期。
英镑/美元尾盘跌0.6%，报1.5906美元。
斯堪的纳维亚半岛各国的货币跌幅居前，瑞典克朗兑欧元 触及17个月低位，之前疲弱的瑞典通胀数据引发市场传言该国可能降息。
“瑞典的CPI状况是降息的‘决定性因素’。鉴于市场尚未完全消化降息预期，瑞典克朗仍有下跌的空间，”SEB的首席汇市策略师Carl Hammer表示。
他表示，数据公布后，SEB已调整其预期，且现预计官方借贷成本将在12月被下调，还表示瑞典克朗可能跌至每一欧元兑9或9.10克朗。
挪威克朗兑欧元 也触及近四年低位，因预期挪威央行将步欧洲央行的后尘在明年降息。(完)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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