《全球汇市》美联储缩减购债的不确定性拖累美元走软，关注叶伦讲话

* 欧洲央行可能开始购买资产或进一步降息

* 英镑上扬，之前英国央行发布通胀报告且英国就业数据强劲

* 日圆兑美元接近两个月低位，因美国公债收益率攀升

路透纽约11月13日 - 美元周三走软，受累于本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，联储需继续执行经济刺激举措，以及周四参议院就叶伦被提名出任美联储主席举行确认听证会前，市场态度谨慎。预计叶伦将在听证会上发表讲话。

不过，欧元保持了较强的抗跌性，尽管欧洲央行执委普雷特表示，央行可以开始购买资产，或将存款利率调降至负值以提振通胀向央行的目标攀升，欧元仍然上扬。

在美国，有关美联储不可能在短期内缩减刺激规模的臆测不断升温。被视为货币政策温和派的亚特兰大联储总裁洛克哈特以及明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔均暗示，美国经济目前的状态仍为联储继续实施激进的货币政策提供了依据。

另外，围绕叶伦周四讲话的不确定性也拖累了美元的表现。多数投资者预计，叶伦在讲话中将对通胀持温和的立场，且将会继续执行现任总裁贝南克的政策。

“今日的走势显示投资者对市场未来的走向并不笃定，”法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“普雷特的讲话并未撼动欧元让我意外，这只是表示，随着假日季的临近，市场不愿进一步推低欧元。”

Serebriakov表示，美元走软有多个因素，其中包括叶伦明日的讲话内容，以及美联储官员有关缩减购债的讲话传递出相互矛盾的讯息。

在下午稍早的交易中，美元指数 回落0.3%，受累于欧元兑美元 攀升0.2%，报1.3463美元。

欧元盘中一度小跌，之前华尔街日报援引欧洲央行执委普雷特的话报导称，“欧洲央行还可以利用资产负债表的容量来(实现与通胀相关的政策使命)，”包括直接购买资产。

普雷特还表示，在上周将指标利率降至0.25%的纪录低位，并保持存款利率在零之后，欧洲央行仍有进一步采取利率行动的空间。“欧洲的消息使（美元）大幅反弹，”Tempus Inc的外汇交易员Andrew Dilz表示，“如果欧元收在1.3380美元，则美元会有更多走强的空间。”

**英镑上涨**

英镑攀升，此前英国央行表示，英国失业率将可能在2014年第四季降至7.0%。稍早公布的数据显示，截止9月的三个月英国失业率下降至7.6%。

这令投资人继续臆测，英国央行升息的时间可能远早于预期，凸显英国央行的政策路径与欧洲央行及日本央行背道而驰。

英镑兑美元 上升至1.6046美元，从周二触及的两个月低位1.5852美元反弹。在英国公布优于预期的就业报告和英国央行上调经济成长预估后，英镑上扬，最新涨0.8%，至1.6027美元。

英国央行总裁卡尼周三在Channel 4 News表示，如果需要，“肯定”准备在2015年大选前升息。

美元兑日圆 跌0.3%，报99.32日圆，距离周二触及的两个月高位99.79不远。本周迄今，美元兑日圆升大约0.4%，美债收益率上升为美元提供支撑。

美债收益率上升通常对美元有利。自上周五美国公布强劲的10月就业数据以来，10年期美国公债收益率攀升。(完)

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