《全球汇市》日圆兑美元触及两个月低点，叶伦言论提振风险偏好

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3452 1.3457 -0.04 +1.96 1.3194 美元/日圆 100.27 100.01 +0.26 +15.60 86.74 欧元/日圆 134.89 134.55 +0.25 +17.86 114.45 美元/瑞郎 0.9174 0.9164 +0.11 +0.21 0.9155 英镑/美元 1.6056 1.6063 -0.04 -1.20 1.6251 美元/加元 1.0478 1.0459 +0.18 +5.61 0.9921 澳元/美元 0.9318 0.9315 +0.03 -10.34 1.0393 新西兰元/美 0.8280 0.8271 +0.11 -0.04 0.8283 元 欧元/瑞郎 1.2344 1.2333 +0.09 +2.23 1.2075 欧元/英镑 0.8377 0.8375 +0.02 +3.24 0.8114 欧元/瑞典克 8.9302 8.9458 -0.17 +4.11 8.5777 朗 美元/挪威克 6.1445 6.1525 -0.13 +10.45 5.5630 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价， 当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 隋芬)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)