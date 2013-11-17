重温稿-《全球汇市》美元和日圆走软，因叶伦讲话提振风险意愿

* 日圆兑美元触及两个月低点

* 欧元兑美元升至一周高位

* 选择权市场押注美元兑日圆走强

路透纽约11月15日 - 避险货币美元和日圆周五下滑，因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名人叶伦在听证会上为刺激政策辩护，投资人对较高风险资产的意愿受到提振。

现任美联储副主席的叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。叶伦明确表示将继续推进美联储的超宽松货币政策，直到决策者确信经济可以持续复苏并不断带动就业增长。

叶伦的讲话殃及较低收益的日圆，美元兑日圆升至两个月高位。通常在投资人风险意愿上升时，日圆会下滑。

而另一方面，美元兑欧元跌至一周低位。

周五美国公布的数据显示，美国10月工业生产意外下滑，因电厂和矿场产出减少，但制造业产出连续三个月增长，显示经济仍在小幅成长。

“美国经济成长步幅不大，且无疑受到预算僵局和就业市场缺乏进展的拖累，这可能就是为什么美联储将继续执行购债计划的原因，”Bank of the West副总裁兼高级交易员Sean Cotton称。

“因此美元继续下滑，且预计在美联储暗示开始缩减购债前将继续走软，这种趋势可能要到明年3月了。”

美元指数 跌0.2%，报80.85，本周美元指数跌0.6%，为10月18日来最差周度表现。

欧元兑美元 升0.2%，报1.3489美元，盘中触及11月7日最高的1.3505美元，本周欧元兑美元升0.8%。

尽管周五上涨，但分析师表示鉴于美国和欧洲经济的差异，欧元整体前景还不如美元。欧元区周四公布疲弱的GDP数据，令央行仍有可能采取进一步行动刺激经济成长。

日圆普跌，英镑兑日圆 触及四年高位，纽约尾盘报161.43日圆，升0.5%。

美元兑日圆 升0.2%，报100.22日圆，在全球交易时段稍早触及100.43日圆的高位，目标直指9月11日所创的100.60日圆高位。

欧元兑日圆 也上涨，触及两周最高的135.25日圆，纽约尾盘报135.17日圆，升0.2%。

本周美元兑日圆升1.1%，为连升第三周。

选择权市场显示一些投资人押注美元兑日圆在未来几周将继续走强。

通常得益于投资人风险意愿增加的较高收益货币澳元和新西兰元齐步上涨。澳元兑美元 升0.4%，报0.9359美元，新西兰元兑美元 升0.6%，报0.8327美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3495 1.3457 +0.28 +2.28 1.3194

美元/日圆 100.18 100.01 +0.17 +15.49 86.74

欧元/日圆 135.18 134.55 +0.47 +18.11 114.45

美元/瑞郎 0.9150 0.9164 -0.15 -0.05 0.9155

英镑/美元 1.6119 1.6063 +0.35 -0.81 1.6251

美元/加元 1.0438 1.0459 -0.20 +5.21 0.9921

澳元/美元 0.9368 0.9315 +0.57 -9.86 1.0393

欧元/瑞郎 1.2346 1.2333 +0.11 +2.24 1.2075

欧元/英镑 0.8368 0.8375 -0.08 +3.13 0.8114

新西兰元/美元 0.8341 0.8271 +0.85 +0.70 0.8283

美元/挪威克朗 6.1050 6.1525 -0.77 +9.74 5.5630

欧元/挪威克朗 8.2399 8.2815 -0.50 +12.26 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6294 6.6450 -0.23 +2.01 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9464 8.9458 +0.01 +4.30 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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