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亚洲 | 2013年 11月 18日 星期一 07:57 BJT

《全球汇市》日央行会议前日圆走势挣扎，美联储缩减QE预期左右美元走势

此外，市场也将关注美联储的会议记录和包括主席贝南克在内的一系列联储官员讲话。美联储将在周三公布10月29-30日会议的记录。贝南克将在周二发表主题为“沟通与货币政策”的演说。

上周美联储副主席叶伦发表了立场温和的讲话，一定程度上使市场相信联储不会很快决定缩减大规模购债计划。

不过，投资者将密切关注美国将公布的经济数据，以判断联储缩减刺激政策的时间。本周将公布的重要数据包括周三的零售销售。

关于美联储何时采取行动的不确定性打击了美元，上周欧元兑美元上涨近1%，收复前两周录得的部分跌幅。欧元兑美元 最新报1.3492，接近周五纽约尾盘水平。

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