《全球汇市》欧元走软，因有报导称欧洲央行考虑将存款利率降至负值区域

* 美联储会议记录增加了联储在未来几个月开始缩减QE的可能性

* 欧洲央行正考虑将存款利率降至负值区域-彭博

* 贝南克称购债计划结束后，利率可能仍保持在近零水准

* 美国10月通胀意外回落

路透纽约11月20日 - 欧元周三普跌，因有报导称，欧洲央行正考虑将存款利率降至负值区域，以推动通胀升向央行设定的目标。

今日美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的10月会议记录使欧元进一步承压。会议记录显示，多位委员认为，经济前景面临的下档风险已经消退，如果经济数据证明经济强劲复苏，联储可能决定在未来几次会议中的某一次开始缩减量化宽松(QE)规模。

“汇市可能开始提前美联储缩减购债时间的预期，甚至可能重新预期联储将在12月行动。我认为很大程度上取决于11月的就业数据，”苏格兰皇家银行的汇市策略师Brian Daingerfield表示。

缩减购债将导致利率攀升，使以美元计价的投资对寻求较高收益的投资者而言更具吸引力。

今日稍早，彭博报导称，如果欧洲央行决定将银行在央行的隔夜存款利率降至负值区域，将把利率降至-0.1%。欧洲央行目前的存款利率为零。欧洲央行发言人拒绝置评。

欧洲央行本月稍早将利率调降至纪录低位，且总裁德拉吉表示，如果经济提供充分的理据，央行已“从技术上准备好”实施负存款利率。

欧洲的消息与美联储决策者最新的观点形成鲜明对照。

美国圣路易斯联储总裁布拉德周三接受彭博电视访问时表示，近期的美国经济数据看似改善，“强劲的”11月就业报告将使美联储在下月开始缩减购债的可能性增强。

“消息凸显欧元区和美国的政策前景背道而驰，看起来，美联储正向缩减刺激规模稳步迈进，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

受欧洲央行报导和美联储会议记录影响，欧元兑美元 跌至1.3417美元的低位，尾盘报1.3428美元，下跌0.81%。

美联储会议记录公布后，欧元兑日圆 跌至日内新低134.38日圆，跌幅为0.84%。稍早触及四年高位。

德国商业银行外汇研究部主管Ulrich Leuchtmann表示，自欧洲央行本月稍早降息后，欧元在缺乏理据的情况下遭抛售，现在已从深跌中反弹，但涨势已是强弩之末。

“从基本面来看，欧元反弹是有道理的，”他说，“但这轮反弹的动能即将枯竭。”

以德国央行总裁魏德曼为首的约四分之一的欧洲央行委员公开反对本月降息，魏德曼周三表示，目前欧洲央行不应暗示将进一步放松政策。这凸显了央行委员间的分歧。

美元指数 受到提振，攀升0.47%，报81.093。

在全球汇市稍早的交易中，美元承压，因美联储主席贝南克周二表示，联储将在“必要的时期内”维持超宽松货币政策。

他表示，只有在可以确定就业市场将持续改善之后，才会开始缩减购债。在资产购买计划结束后，美联储仍将在相当长一段时间内保持近零利率。

另一方面，今日公布的美国经济数据喜忧参半，很难据此判断美联储将从何时开始缩减购债。10月消费者物价指数回落，基本抵销了零售销售增长强于预期所产生的影响。(完)

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