《全球汇市》美元兑日圆攀升至四个半月高位，德拉吉讲话提振欧元

* 欧洲央行总裁德拉吉淡化负存款利率风险

* 美联储会议记录公布后，美元/日圆触及7月以来最高

* 会议记录重燃美联储很快开始缩减购债的希望

* 澳元走低，澳大利亚央行称对干预持开放态度

路透纽约11月21日 - 美元兑日圆周四攀升至逾四个月最高，继续受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)一天前公布的会议记录，记录显示美国决策者可能较预期提前开始缩减刺激规模。

与此同时，欧元兑美元在稍早走低后反弹，因欧洲央行总裁德拉吉淡化央行施行负存款利率的可能性。有关欧洲央行将调降存款利率至负值的报道周三重压欧元，美联储会议记录公布后，欧元扩大跌幅。

“不过，政策前景的改变可能继续重压欧元/美元，因我们看到越来越多的欧洲央行官员显示出更加强烈的实施负存款利率的意愿，且由于成长与通胀仍然迟滞，欧洲央行可能别无选择，不得不在未来几个月采取前所未见的举措，”DailyFX的汇市分析师David Song表示。

“进而，欧洲央行可能利用政策工具组合来抗击通缩威胁，且下一次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议可能进一步打压欧元/美元，因市场传言美联储可能在12月开始缩减购债，”他说。

FOMC会议记录显示，美国决策者认为，如果经济状况允许，有可能在未来几次会议上的某次缩减购债。

很多市场人士预计，美联储将从2014年3月开始缩减购债。

美元兑日圆 盘中攀升至7月10日以来最高的101.15日圆。尾盘上扬1.1%，报101.08日圆。

日圆遭遇强劲抛压，因市场人士预期日本央行将在一段时间内保持超宽松货币政策。

“随着美国货币政策官员向收紧政策方向靠拢，而日本央行仍完全致力于扩张性货币政策，美元/日圆可能最终准备重拾升势，且如果能升穿101.50日圆的阻力位，美元/日圆可能在未来几周将目标指向年内高位，”BK Asset Management的汇市策略部董事总经理Boris Schlossberg表示。

今日公布的美国数据喜忧参半，美元对此反应冷淡。上周初请失业金人数下降，但费城联储制造业指数降至5月以来最低。

欧元兑美元 尾盘上扬0.2%，报1.3464美元，距离日高1.3478美元不远，且高于稍早触及的一周低位1.3398美元。

欧洲央行和美联储货币政策立场已经显现出很大不同，但荷兰合作银行的高级汇市分析师Jane Foley表示，“在美联储宣布开始缩减购债之前，欧元/美元将受到良好支撑，尽管欧洲央行可能采取通胀立场温和的举措。”

欧元兑日圆 攀升1.2%，至135.94日圆，稍早触及四年高位136.04日圆。

英镑兑日圆 盘中触及四年高位163.23日圆，尾盘上扬1.3%，报163.14日圆。

澳元急跌，因澳洲央行总裁史蒂文斯表示，对干预汇市打压澳元持开放态度。

根据路透数据，澳元兑美元 尾盘回落1.2%，报0.9218美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3481 1.3438 +0.32 +2.18 1.3194

美元/日圆 101.15 100.02 +1.13 +16.61 86.74

欧元/日圆 136.37 134.37 +1.49 +19.15 114.45

美元/瑞郎 0.9127 0.9159 -0.35 -0.31 0.9155

英镑/美元 1.6198 1.6104 +0.58 -0.33 1.6251

美元/加元 1.0516 1.0453 +0.60 +6.00 0.9921

澳元/美元 0.9233 0.9334 -1.08 -11.16 1.0393

欧元/瑞郎 1.2306 1.2312 -0.05 +1.91 1.2075

欧元/英镑 0.8320 0.8342 -0.26 +2.54 0.8114

新西兰元/美元 0.8204 0.8268 -0.77 -0.95 0.8283

美元/挪威克朗 6.0890 6.1153 -0.43 +9.46 5.5630

欧元/挪威克朗 8.2117 8.2085 +0.04 +11.87 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6313 6.6396 -0.13 +2.04 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9414 8.9252 +0.18 +4.24 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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