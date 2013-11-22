《全球汇市》欧元走强，因德国经济数据意外强劲

* 德国IFO景气指数高于预期

* 日圆兑美元走软，日本央行总裁黑田东彦称日圆并未处于异常低的水平

* 美联储官员乔治和洛克哈特称可能在12月缩减购债

* 最新一周投机客增加美元多头押注

路透纽约11月22日 - 欧元兑日圆周五攀升至四年高位，兑美元连涨第二日，因德国企业景气数据意外强劲，提升欧元的吸引力。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示联储将在12月会议上讨论缩减购债未能提振美元。分析师称，市场已经消化联储将在12月缩减刺激规模的传言，限制了上述消息对美元的影响。

欧元兑日圆 尾盘上扬0.7%，报137.28日圆，盘中触及2009年10月以来最高137.32日圆。

欧元兑美元上扬0.5%，报1.3548美元。

德国11月企业景气判断指数升至远高于预估的水准，且触及2012年4月来最高，这增强了对德国经济成长的乐观人气。德国是欧元区经济成长的引擎。

本周公布的ZEW调查也显示，德国投资者信心升至四年最高，而采购经理人指数显示，民间行业的扩张加速。

“令人鼓舞的IFO数据使投资者在今日上午乐于增持欧元头寸，推动欧元/美元重新站在1.3500美元之上，”Cambridge Mercantile Group的高级企业汇市交易员Scott Smith表示。

他还表示，11月德国的各项信心指标总体正面，但指出，作为欧元区最大经济体德国的经济复苏并未能带动区内其他国家成长，尤其是二线国家。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，最近一周汇市投机客增加美元多头押注至逾两个月最高。

截至11月19日当周，美元净多头头寸的价值攀升至171亿美元，为截至9月10日当周以来最高。之前一周的美元多头头寸价值为144.6亿美元。

欧洲央行总裁德拉吉的讲话也支撑欧元，他淡化了央行实施负存款利率的可能性。

有关欧洲央行将开始对银行在央行的隔夜存款收费的报道周三打压欧元，在当日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最新会议记录后欧元扩大跌幅。美联储的会议记录显示，联储可能较预期提前开始缩减刺激规模。

市场在过去几个月一直误解美联储的政策意图，现在华尔街终于明白：缩减购债并不等于收紧政策。

芝加哥商业交易所(CME)联邦基金期货的交易反应出，交易商现预计，至少在2015年6月前，如果不是更晚的话，美联储不会上调短期借贷成本。

欧元未受欧洲央行首席经济学家普雷特讲话的影响。他表示欧元区面临通缩压力。

美国堪萨斯城联储总裁乔治和亚特兰大联储总裁洛克哈特均表示，联储将在12月会议上讨论是否开始缩减购债，美元对此反应冷淡。

日本央行总裁黑田东彦今日稍早表示，他认为日圆并未处于异常低的水平，不认为日本目前正在形成资产泡沫。

数月来日经指数和日圆一直呈反向走势，只要股市上扬，就是投机客要抛售日圆的信号。日圆走软通常会提振日本出口商及其获利，从而进一步支撑股市。

外汇对冲基金公司Pecora Capital的董事总经理Aaron Smith表示，短期技术性因素直指买入美元/日圆。

“美元/日圆处于关键水准，如果上探101-102日圆失败，美元/日圆可能跌至100日圆之下，重新陷于97-100日圆300个点子的区间内，”他说。

“不过，我们对2014年日圆可能摆脱进一步走软的趋势持谨慎乐观的态度。”

美元兑日圆 触及四个半月高位101.35日圆，因预期日本央行货币政策将继续保持宽松，且日本股市周五攀升至六个月高位。美元/日圆尾盘上扬0.2%，报101.28美元。(完)

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