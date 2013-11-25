更新版 1-《全球汇市》伊朗核计划协议拖累避险日圆走低，欧元下滑

(新增文末收盘表格)

* 股市上扬损及低收益日圆

* 商品货币走低，因伊朗核计划协议拖累油价下滑

* 欧元兑美元走软，欧洲央行官员称仍有降息空间

路透纽约11月25日 - 日圆兑美元周一跌至六个月低位，兑欧元挫至四年低位，因伊朗核计划协议缓和了市场人士对政治局势的焦虑，损及对避险货币日圆的需求。

六大国周日与伊朗签署突破性的核计划协议后，全球股市上扬，因协议阻止伊朗从事最为敏感的核活动，作为交换国际社会放松了对伊朗的制裁。投资者在寻找诸如股市等回报较高的资产时，通常会抛售收益较低的日圆。

根据路透数据，美元兑日圆 攀升0.3%，报101.53日圆，盘中触及日高101.91日圆。交易商称，日圆可能进一步走软，而上周公布的数据显示，投机客的日圆空头押注攀升至六年最高。

“尽管显示出明显的超买迹象，美元/日圆继续累积动能，只要美国数据提供支撑，仍可能测试年内高位，”FX Strategy BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。

美元兑日圆在5月22日触及年内高位103.73日圆。

作为主要石油进口国之一，日本股市因日圆走软而受到额外的提振，攀升1.5%。日经指数 在逾两周内累积攀升近11%。

“市场认为日圆和日经指数呈很强的反向联动走势...这种想法已深深地根植在市场人士的脑海中，”荷兰合作银行的高级汇市策略师Jane Foley表示。

加拿大帝国商业银行(CIBC)的外汇策略部主管Jeremy Stretch称，美元可能升向5月底触及的高位102.50日圆。

欧元兑日圆 也攀升至2009年10月以来最高137.98日圆，后回落至137.16日圆，日内持平。

欧元兑美元 跌0.3%，报1.3515美元，之前欧洲央行管委 韩伟森表示，央行仍有进一步降息的空间。

上周，欧元跌至1.3398美元的低位，因媒体报道称，欧洲央行可能选择实施负存款利率。

分析师和交易员还表示，伊朗核计划协议签署后，油价走低，这可能加剧对欧元区通胀回落的忧虑。

欧洲央行执委科尔在东京表示，价格升势放缓，或通胀回落的趋势暂时将持续，但不会发展成为通缩。

美元一度削减涨幅，因数据显示，10月成屋待完成销售连续第五个月下降，触及10个月低位，进一步显示楼市降温。

交易商称，部分投资者不愿在美国感恩节假期前做空美元。

油价走低重压商品货币。美元兑加元 攀升0.4%，报1.0549加元。澳元兑美元 跌0.1%，报0.9159美元，稍早触及两个半月低位0.9117美元，因澳洲央行威胁将干预汇市，阻止澳元近期的升势。

花旗集团旗下分支CitiFX表示，尽管伊朗核计划协议重压油价，但欧洲仍未解除对该国的石油禁运，这意味着短期内油市供应变化的幅度可能不及预期的大。

不过该公司表示，布兰特原油可能因地缘政治紧张局势缓和，以及伊朗石油供应最终将会增加的前景而受创。

“尽管油价并非总是对挪威克朗走势造成重大影响，但布兰特原油期价走低可能在一定程度上拖累挪威克朗的表现，”CitiFX表示。

CitiFX还表示，“作为典型的石油货币，随着油价中的风险溢价进一步全面回落，加元可能受到更大的拖累。”

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3515 1.3558 -0.32 +2.43 1.3194

美元/日圆 101.66 101.27 +0.39 +17.20 86.74

欧元/日圆 137.41 137.23 +0.13 +20.06 114.45

美元/瑞郎 0.9118 0.9067 +0.56 -0.40 0.9155

英镑/美元 1.6153 1.6223 -0.43 -0.60 1.6251

美元/加元 1.0542 1.0513 +0.28 +6.26 0.9921

澳元/美元 0.9158 0.9166 -0.09 -11.88 1.0393

欧元/瑞郎 1.2324 1.2290 +0.28 +2.06 1.2075

欧元/英镑 0.8366 0.8352 +0.17 +3.11 0.8114

新西兰元/美元 0.8203 0.8193 +0.12 -0.97 0.8283

美元/挪威克朗 6.1019 6.0614 +0.67 +9.69 5.5630

欧元/挪威克朗 8.2556 8.2203 +0.43 +12.47 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5679 6.5709 -0.05 +1.07 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.8858 8.9098 -0.27 +3.59 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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