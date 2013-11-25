《全球汇市》欧央行官员温和言论打压欧元，日圆暂获喘息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3524 1.3515 +0.07 +2.50 1.3194
美元/日圆 101.47 101.66 -0.19 +16.98 86.74
欧元/日圆 137.24 137.39 -0.11 +19.90 114.46
美元/瑞郎 0.9115 0.9118 -0.03 -0.44 0.9155
英镑/美元 1.6161 1.6153 +0.05 -0.55 1.6251
美元/加元 1.0528 1.0542 -0.13 +6.12 0.9921
澳元/美元 0.9180 0.9158 +0.24 -11.67 1.0393
新西兰元/美元 0.8224 0.8203 +0.26 -0.71 0.8283
澳元/日圆 93.180 93.100 +0.09 +3.38 90.130
新西兰元/日圆 83.450 83.390 +0.07 -40.74 140.820
英镑/日圆 163.99 164.21 -0.13 +16.45 140.82
澳元/新西兰元 1.1164 1.1152 +0.11 -10.97 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/徐文焰; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。