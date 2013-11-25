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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 07:59 BJT

《全球汇市》欧央行官员温和言论打压欧元，日圆暂获喘息

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3524 1.3515 +0.07 +2.50 1.3194

美元/日圆 101.47 101.66 -0.19 +16.98 86.74

欧元/日圆 137.24 137.39 -0.11 +19.90 114.46

美元/瑞郎 0.9115 0.9118 -0.03 -0.44 0.9155

英镑/美元 1.6161 1.6153 +0.05 -0.55 1.6251

美元/加元 1.0528 1.0542 -0.13 +6.12 0.9921

澳元/美元 0.9180 0.9158 +0.24 -11.67 1.0393

新西兰元/美元 0.8224 0.8203 +0.26 -0.71 0.8283

澳元/日圆 93.180 93.100 +0.09 +3.38 90.130

新西兰元/日圆 83.450 83.390 +0.07 -40.74 140.820

英镑/日圆 163.99 164.21 -0.13 +16.45 140.82

澳元/新西兰元 1.1164 1.1152 +0.11 -10.97 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 李春喜/徐文焰; 审校 王兴亚)
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