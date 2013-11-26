更新版 1-《全球汇市》美元下跌，受累于公债收益率下滑和消费者信心意外疲弱

(新增文末收盘报价表格)

* 美元指数下跌，为欧元带来支撑

* 欧元上涨，因预期欧元区数据将显示物价持续上升

* 在周四美国感恩节假前，市场交投清淡 (新增文末收盘报价表格)

路透纽约11月26日 - 美元兑欧元和日圆周二下跌，受累于美国公债收益率下跌且数据显示美国消费者信心意外下滑。

欧元上涨，也因市场臆测本周稍后公布的数据可能显示欧元区通胀仅小幅上升，从而令欧洲央行需要进一步放宽货币政策的可能性降低。

一民间行业报告显示，美国11月消费者信心下降，因美国人担忧就业和收入前景，但汇市对此数据反应有限，因周四美国感恩节将至，市场交投放缓。

“美国消费者数据令人失望和月末调整头寸，导致美元表现落后于其他货币，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

“总的来说，消费者信心数据不佳暗示他们在节日季的消费意愿可能略为下降，这可能令主要受零售支出带动的经济增长受到抑制。”

欧元兑美元 升0.4%，至1.3570美元，稍早触及1.3574美元日内高位，且触发在1.3560美元上方的止损买单。根据路透数据，欧元短期阻力在11月20日高位1.3577美元。

市场预期，欧元区11月通胀年率初值为0.8%，高于10月的0.7%。在欧元区通胀意外回落后，欧洲央行上月将利率降至纪录低位，令欧元跌至近两个月低点。

美元指数 盘中下跌至11月20日来最低的80.610，最新下跌0.4%，报80.612。

美国10年期公债 收益率走低，美元指数大致跟随其走势。美国公布好坏不一的经济数据，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能仍保持购债计划到明年，带动10年期公债收益率下跌。

周二出炉的其他数据显示，美国10月建筑许可触及近五年半高位。

数月来美联储官员一直暗示准备退出每月850亿美元的购债计划，这引发全球市场震荡，因投资者押注美联储将从何时开始缩减购债规模。

12月6日周五将公布关键的美国就业数据。美联储希望看到失业率从当前的7.3%降至接近6.5%的水平。接受路透调查的经济学家预计，11月失业率将小幅回落至7.2%。

多位分析师表示，美联储可能在较预期更长的时间内保持指标利率在低位，市场之前预期美联储明年仍将保持利率在接近零的水平。

“美元本身面临的美联储是否会缩减购债的问题使欧元成了次佳替代货币，”汇丰的汇市策略师Daragh Maher表示，“但欧元目前已处于相当高的水平。”

美元兑日圆 回落0.4%，报101.30日圆，从周一触及的六个月高位101.91日圆回落。

分析师称，新出台的日本投资规定，可能在短期内刺激一些散户的日圆兑美元和兑其他主要货币的买盘。

不过从较长期来看，日圆仍将保持疲弱，因预期日本央行致力于超宽松政策将使日圆成为利差交易中的最佳融资货币，尤其是兑欧洲货币。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3571 1.3515 +0.41 +2.86 1.3194

美元/日圆 101.28 101.66 -0.37 +16.76 86.74

欧元/日圆 137.45 137.41 +0.03 +20.10 114.45

美元/瑞郎 0.9064 0.9118 -0.59 -0.99 0.9155

英镑/美元 1.6213 1.6153 +0.37 -0.23 1.6251

美元/加元 1.0539 1.0542 -0.03 +6.23 0.9921

澳元/美元 0.9127 0.9158 -0.34 -12.18 1.0393

欧元/瑞郎 1.2303 1.2324 -0.17 +1.89 1.2075

欧元/英镑 0.8368 0.8366 +0.02 +3.13 0.8114

新西兰元/美元 0.8192 0.8203 -0.13 -1.10 0.8283

美元/挪威克朗 6.0926 6.1019 -0.15 +9.52 5.5630

欧元/挪威克朗 8.2682 8.2556 +0.15 +12.64 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5732 6.5679 +0.08 +1.15 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9224 8.8858 +0.41 +4.02 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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