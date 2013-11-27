《全球汇市》欧元兑日圆上扬，因德总理梅克尔与社民党达成联合执政协议

* 欧元兑美元接近一个月高位

* 美国感恩节假期前成交清淡

* 美元兑日圆触及六个月高位，因公债收益率攀升

路透纽约11月27日 - 欧元兑日圆周三攀升至四年最高，兑美元徘徊在一个月峰值附近，因有消息称，德国总理梅克尔与社民党达成联合执政协议。

德国总理梅克尔领导的保守党及中左翼的社民党(SPD)达成联合执政协议，德国新政府可望在年底前组成。消息引发欧元释然性上扬。

旷日持久的组建联合政府磋商导致主要的欧洲改革行动被推迟，其中包括成立统一的银行系统，这是一项旨在防止不断扩散的欧元区债务危机死灰复燃的雄心勃勃的计划。

在周四美国感恩节假期前成交清淡，周四美国金融市场休市。

“上述消息部分消除了政治不确定性，且扶助推高欧元，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

“尽管目前走势稳健，但欧元要在现有水平上进一步大幅走强可能有困难，因投资者仍担忧欧洲央行在未来几个月会进一步放宽政策，”他说。

今日公布的一项数据显示，德国消费者信心触及六年高位，欧元因此受到支撑。上周公布的德国IFO企业信心数据也意外强劲。

欧元兑美元 基本持稳在1.3572美元，盘中触及10月31日以来最高1.3612美元。

欧元兑日圆 走强，一度触及138.80日圆的高位，使其可能上探2009年峰值139.26日圆。欧元兑日圆尾盘报138.58日圆，日内上扬0.8%。

“德国达成的联合执政协议暗示政府可能出台扩张性预算，这应对欧元有利，”摩根士丹利全球外汇策略部主管Hans Redeker表示。

不过，他表示，升穿1.36美元提供了卖出欧元的机会，自欧洲央行本月稍早降息以来，欧元已累积上涨超过2%。

周五将公布的欧元区通胀数据预计将显示通胀小幅攀升，这可能有助于欧元。

周二公布的一项路透调查显示，分析师预计欧洲央行不会开始执行直接资产购买计划以刺激步履蹒跚的复苏，这暗示以德国为首的反对派将占上风。

美元兑日圆也走强，因美国公债收益率攀升，以及月底前投资者调整头寸。在数据显示上周初请失业金人口意外减少后，美国公债价格走低。

但另一项数据显示，企业资本支出仍然疲弱，暗示第四季经济成长放缓。

根据路透数据，美元兑日圆 盘中触及5月29日以来最高102.19日圆，尾盘上扬0.8%，报102.12日圆。

美元指数 尾盘上扬0.1%，报80.726。(完)

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