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亚洲 | 2013年 11月 28日 星期四 07:54 BJT

《全球汇市》月末交投清淡，日圆及大宗商品货币承压

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3572 1.3578 -0.04 +2.86 1.3194

美元/日圆 102.23 102.15 +0.08 +17.86 86.74

欧元/日圆 138.75 138.70 +0.04 +21.22 114.46

美元/瑞郎 0.9080 0.9075 +0.06 -0.82 0.9155

英镑/美元 1.6284 1.6286 -0.01 +0.20 1.6251

美元/加元 1.0589 1.0594 -0.05 +6.73 0.9921

澳元/美元 0.9077 0.9077 +0.00 -12.66 1.0393

新西兰元/美元 0.8142 0.8150 -0.10 -1.70 0.8283

澳元/日圆 92.810 92.720 +0.10 +2.97 90.130

新西兰元/日圆 83.240 83.250 -0.01 +15.87 71.840

英镑/日圆 166.47 166.36 +0.07 +18.21 140.82

澳元/新西兰元 1.1143 1.1133 +0.09 -11.14 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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