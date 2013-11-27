《全球汇市》月末交投清淡，日圆及大宗商品货币承压

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3572 1.3578 -0.04 +2.86 1.3194
美元/日圆 102.23 102.15 +0.08 +17.86 86.74
欧元/日圆 138.75 138.70 +0.04 +21.22 114.46
美元/瑞郎 0.9080 0.9075 +0.06 -0.82 0.9155
英镑/美元 1.6284 1.6286 -0.01 +0.20 1.6251
美元/加元 1.0589 1.0594 -0.05 +6.73 0.9921
澳元/美元 0.9077 0.9077 +0.00 -12.66 1.0393
新西兰元/美元 0.8142 0.8150 -0.10 -1.70 0.8283
澳元/日圆 92.810 92.720 +0.10 +2.97 90.130
新西兰元/日圆 83.240 83.250 -0.01 +15.87 71.840
英镑/日圆 166.47 166.36 +0.07 +18.21 140.82
澳元/新西兰元 1.1143 1.1133 +0.09 -11.14 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 侯向明)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
“金融股表现不错，推高了市场，”IG Markets的机构交易员Chris Weston说。“银行业者专注于自己的贷款业务和投资者信贷，关注房地产市场的杠杆情况。”