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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 13:31 BJT

《全球汇市》日圆因利差交易而承压，兑欧元创五年低位

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3613 1.3604 +0.07 +3.18 1.3194

美元/日圆 102.19 102.29 -0.10 +17.81 86.74

欧元/日圆 139.15 139.16 -0.01 +21.57 114.46

美元/瑞郎 0.9049 0.9054 -0.06 -1.16 0.9155

英镑/美元 1.6355 1.6340 +0.09 +0.64 1.6251

美元/加元 1.0592 1.0578 +0.13 +6.76 0.9921

澳元/美元 0.9087 0.9096 -0.10 -12.57 1.0393

新西兰元/美元 0.8104 0.8115 -0.14 -2.16 0.8283

澳元/日圆 92.880 93.040 -0.17 +3.05 90.130

新西兰元/日圆 82.810 83.010 -0.24 +15.27 71.840

英镑/日圆 167.18 167.14 +0.02 +18.72 140.82

澳元/新西兰元 1.1207 1.1199 +0.07 -10.63 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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