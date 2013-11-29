《全球汇市》日圆因利差交易而承压，兑欧元创五年低位

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3613 1.3604 +0.07 +3.18 1.3194
美元/日圆 102.19 102.29 -0.10 +17.81 86.74
欧元/日圆 139.15 139.16 -0.01 +21.57 114.46
美元/瑞郎 0.9049 0.9054 -0.06 -1.16 0.9155
英镑/美元 1.6355 1.6340 +0.09 +0.64 1.6251
美元/加元 1.0592 1.0578 +0.13 +6.76 0.9921
澳元/美元 0.9087 0.9096 -0.10 -12.57 1.0393
新西兰元/美元 0.8104 0.8115 -0.14 -2.16 0.8283
澳元/日圆 92.880 93.040 -0.17 +3.05 90.130
新西兰元/日圆 82.810 83.010 -0.24 +15.27 71.840
英镑/日圆 167.18 167.14 +0.02 +18.72 140.82
澳元/新西兰元 1.1207 1.1199 +0.07 -10.63 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 石冠兰)
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