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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 18:31 BJT

《全球汇市》欧元兑日圆触及五年高位，欧元区11月通胀数据高于预估

相比而言，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将缩减刺激，最可能在明年年初缩减。

“我认为日圆卖盘将持续，至少会持续到下周美国非农就业数据出炉，”一欧系银行驻东京的交易员表示。美国非农数据将于下周五公布。

英镑兑美元 升至11个月高位1.6375美元，兑日圆 升至五年高位，此前英国央行意外宣布将大幅度削减去年出台的提振抵押贷款的融资计划。

交易商将此举视为英国央行对经济前景颇具信心的证明，而且支持他们关于英国央行接近升息的预期。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3598 1.3604 -0.04 +3.06 1.3194

美元/日圆 102.25 102.29 -0.04 +17.88 86.74

欧元/日圆 139.05 139.14 -0.06 +21.49 114.45

美元/瑞郎 0.9053 0.9054 -0.01 -1.11 0.9155

英镑/美元 1.6317 1.6340 -0.14 +0.41 1.6251

美元/加元 1.0580 1.0578 +0.02 +6.64 0.9921

澳元/美元 0.9106 0.9096 +0.11 -12.38 1.0393

新西兰元/美元 0.8129 0.8115 +0.17 -1.86 0.8283

欧元/瑞郎 1.2313 1.2319 -0.05 +1.97 1.2075

欧元/英镑 0.8333 0.8323 +0.12 +2.70 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.9211 8.8997 +0.24 +4.00 8.5777

美元/挪威克朗 6.1333 6.0851 +0.79 +10.25 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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