《全球汇市》欧元兑日圆触及五年高位，欧元区11月通胀数据高于预估

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
相比而言，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将缩减刺激，最可能在明年年初缩减。
“我认为日圆卖盘将持续，至少会持续到下周美国非农就业数据出炉，”一欧系银行驻东京的交易员表示。美国非农数据将于下周五公布。
英镑兑美元 升至11个月高位1.6375美元，兑日圆 升至五年高位，此前英国央行意外宣布将大幅度削减去年出台的提振抵押贷款的融资计划。
交易商将此举视为英国央行对经济前景颇具信心的证明，而且支持他们关于英国央行接近升息的预期。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3598 1.3604 -0.04 +3.06 1.3194
美元/日圆 102.25 102.29 -0.04 +17.88 86.74
欧元/日圆 139.05 139.14 -0.06 +21.49 114.45
美元/瑞郎 0.9053 0.9054 -0.01 -1.11 0.9155
英镑/美元 1.6317 1.6340 -0.14 +0.41 1.6251
美元/加元 1.0580 1.0578 +0.02 +6.64 0.9921
澳元/美元 0.9106 0.9096 +0.11 -12.38 1.0393
新西兰元/美元 0.8129 0.8115 +0.17 -1.86 0.8283
欧元/瑞郎 1.2313 1.2319 -0.05 +1.97 1.2075
欧元/英镑 0.8333 0.8323 +0.12 +2.70 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9211 8.8997 +0.24 +4.00 8.5777
美元/挪威克朗 6.1333 6.0851 +0.79 +10.25 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)
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