重温稿-《全球汇市》欧元徘徊在高位附近，因欧元区通胀攀升

* 欧元区通胀数据缓和对欧洲央行快将放宽政策的忧虑

* 欧元兑美元触及一个月高位，连涨第三个月

* 美元兑日圆触及六个月高位，11月劲涨4% (新增文末汇市表格)

路透纽约11月29日 - 欧元兑日圆周五接近五年高位，兑美元触及一个月高点，因欧元区经济数据令对欧洲央行将进一步放宽政策的预期降温。

欧元区11月通胀年率攀升至0.9%，略高于分析师原先预期，而另一数据显示欧元区11月失业率出现近三年来首次下降。

分析师表示，这些数据应该足以缓和欧洲央行对通胀偏低的忧虑，且可能促使央行不会早至下周会议上就进一步放宽政策。欧洲央行在本月初意外宣布减息。

“去通胀的压力犹在，不过，欧元区通胀没有继续恶化，这将部份缓和欧洲央行面临的压力，”丰业银行首席汇市策略师Camilla Sutton说。

路透数据显示，欧元兑美元 盘中高见1.3621美元，此为10月底来最高，之后回落至1.3588美元，日内小幅下滑。

欧元兑日圆 基本持稳在139.15日圆，日内高位在139.70日圆，此为雷曼兄弟在2008年底倒闭后的最高。

德国商业银行汇市研究部主管Ulrich Leuchtmann说，欧元可能进一步小幅攀升，不过，在下周欧洲央行会议和央行总裁德拉吉的记者会前，任何欧元涨势将受限。他预期，欧元在年底前将保持在1.35-1.36美元。

至于欧元兑日圆，交易商表示，预期欧元在迫近140日圆心理关口时将面临强劲技术阻力。

本月，欧元兑美元可望上涨0.03%，连涨第三个月。欧元兑日圆本月大幅攀升4.2%，可望录得4月来表现最好的一个月。

美元兑日圆 触及六个月高位102.60日圆，尾盘升0.1%，报102.41日圆。在11月，美元兑日圆可望录得4.1%涨幅，为1月来最大月度升幅。

分析师预计日圆将继续下跌，因预期日本将保持宽松政策。形成对比的是，美国联邦储备理事会(美联储/FED)预料将开始缩减购债计划，很可能在明年初。

“日圆下行趋势犹在...人们买入日圆的理由不足，除非风险厌恶情绪抬头或股市下跌，”Nordea汇市策略师Niels Christensen说。

欧元兑日圆年内上涨约22%。自欧洲央行在11月7日意外宣布减息后，欧元兑日圆上涨大约6.5%。

一项周五公布的路透调查显示，日本基金经理人的欧元区债券配比升至2011年3月以来最高水准。

周五公布的政府数据显示，日本10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.9%，升幅创五年新高。此为经济正朝向结束通缩稳步迈进的迹象。

但日本要达到通胀2%的央行目标仍有一条长路要走，暗示日本央行可能需要在明年进一步放宽政策。

“美元兑日圆可进一步上涨...日本需要日圆下跌的趋势，”德国商业银行的Leuchtmann说。

英镑兑美元 盘中上升至9月来最高的1.6385美元，英镑兑日圆 也触及五年峰值，因英国央行周四意外缩减支撑楼市的刺激计划。

交易商认为，此举证实英国央行对经济前景充满信心，且符合他们对英国央行距离升息更接近一步的预期。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3589 1.3604 -0.11 +2.99 1.3194

美元/日圆 102.41 102.29 +0.12 +18.07 86.74

欧元/日圆 139.08 139.14 -0.04 +21.52 114.45

美元/瑞郎 0.9061 0.9054 +0.08 -1.03 0.9155

英镑/美元 1.6365 1.6340 +0.15 +0.70 1.6251

美元/加元 1.0614 1.0578 +0.34 +6.99 0.9921

澳元/美元 0.9110 0.9096 +0.15 -12.34 1.0393

欧元/瑞郎 1.2314 1.2319 -0.04 +1.98 1.2075

欧元/英镑 0.8299 0.8323 -0.29 +2.28 0.8114

新西兰元/美元 0.8125 0.8115 +0.12 -1.91 0.8283

美元/挪威克朗 6.1257 6.0851 +0.67 +10.12 5.5630

欧元/挪威克朗 8.3279 8.2860 +0.51 +13.45 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5618 6.5408 +0.32 +0.97 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9155 8.8997 +0.18 +3.94 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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