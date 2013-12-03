《全球汇市》日圆因避险需求上涨，美元普跌

* 美元兑日圆扭转稍早升势，下滑0.4%

* 在强劲的ISM数据公布后，投资人关注美国GDP和就业数据

* 欧元兑日圆从五年高位回软，但兑美元上涨

路透纽约12月3日 - 日圆兑美元和欧元周二上涨，扭转在亚洲和欧洲交易时段持续下跌的趋势，因全球股市下挫令交易商转投相对安全的日圆。

美元兑欧元和一篮子货币下滑，但跌势可能短暂，因市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较部分投资人原先预期的更早缩减购债刺激措施。

在周一美国公布强劲的供应管理协会(ISM)制造业报告后，投资人焦点转向周四将出炉的美国经济成长数据以及周五更为重要的美国就业报告，以寻找美联储何时可能行动的进一步迹象。

根据路透数据，美元兑日圆 跌0.6%，报102.30日圆，稍早在亚洲交易时段曾升至103.37日圆，这接近美元多头一直瞄准的今年高位103.73日圆。

“全球股市下挫引发一波避险买兴，将日圆从大跌中救出，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

“不过，人气仍相当负面，因认为日本央行将继续推进，并可能扩大目前支撑经济的力度。”

根据路透交易平台数据，美元/日圆成交量为过去一个月均值的近两倍。今年迄今，美元兑日圆升18%，并在过去一个月大涨，因市场预期美联储很快会缩减购债，而日本的货币政策将保持宽松。

日本央行宽松政策的承诺令日圆成为利差交易的最佳融资货币。当股票等较高风险资产下滑，投资人会买回日圆避险。

根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，日圆净空头仓位达到2007年7月来最高。

“有明确的迹象显示，从目前的水平来看，日圆空头仓位过度的情况加剧，而我们的短期估值模型暗示日圆价值愈发被低估。”BTMU汇市分析师Lee Hardman称。

“关键是周五的就业报告，”Hardman表示，“如果数据再度强劲，可能推高美元/日圆。”

欧元兑日圆 从五年高位回落至139.05日圆，跌0.2%。

欧元兑美元 升0.4%，报1.3593美元，因在上周五欧元区公布的通胀数据高于预估后，市场预期欧洲央行本周将维持利率不变。

“欧洲央行年底前会保持目前的货币政策不变，短期不会出现负利率，”RTFX Fund Management投资组合经理人Francesco Scotto表示，“欧元/美元仍在上升趋势中，应在月底前保持这一基调。”

美元指数 跌0.4%，报80.604。

澳元兑美元 升0.5%，报0.9142美元，此前数据显示，7-9月当季澳洲录得可观的净出口，10月零售销售亦坚挺。

稍早前，澳洲央行在政策会议后重申澳元币值仍过高。

“尽管鉴于在过去一周、一个月和一个季度美国公债收益率的普遍升压，我们仍不看好澳元，但今日澳元反弹可能为在周五美国非农就业报告公布前澳元升向0.9280途中再卖出澳元提供了一个机会，”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价