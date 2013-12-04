《全球汇市》美元兑日圆下滑，兑欧元回吐涨幅

* 美国民间就业增幅为一年最大

* 美国就业数据公布前，ISM服务业就业分项指数令部分人士担心

路透纽约12月4日 - 美元兑日圆周三由升转跌，兑欧元回吐涨幅，因投资人再度审视美国数据，认为并不对提前缩减货币刺激措施构成支撑。

美国数据显示，11月民间就业以一年最快速度增长，10月出口创新高，新屋销售录得近33年半最大月度升幅。

但供应管理协会(ISM)-11月非制造业指数中就业分项指数由10月的56.2大跌至52.5，触及5月来最低，而企业活动分项指数也由10月的59.7降至55.5。

这令稍早对美联储将提前开始缩减资产购买计划的预期降温。美联储表示将缩减每月850亿美元的购债，但时机仍在考量中。

“就业分项指数由56.2降至52.5，为5月来最低。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，跌幅引人关注，因正是上月的服务业就业分项指数正确预示了10月非农就业报告将超预期。

就业分项指数回落，促使投资者在非农就业报告周五公布前撤出美元看涨押注。

欧元兑美元 变动不大，报1.3588美元，脱离日低1.3527美元。欧元区的服务业数据显示意大利和法国服务业活动11月出现萎缩，但西班牙和德国则扩张，凸显出欧元区经济复苏差异化现象。

美元兑日圆 跌0.3%，报102.21日圆，根据路透数据，盘中高见102.83日圆。

美元指数 跌0.4%，报80.619。

市场聚焦周四美国将公布的国内生产总值(GDP)数据以及周五的非农就业报告，希望从中寻找美联储何时将缩减货币刺激措施的线索。美联储下次货币政策会议在12月17-18日。

许多投资人和分析师预计美联储将在3月会议上开始缩减购债，所以强劲的就业报告可能令美联储提前行动的臆测升温。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Manuel Oliveri预计美联储将在1月就开始缩减购债，并称本周可能对美元而言是今年最重要的一周。

他还表示，“美元很有可能因美国数据意外强劲而上涨。”

欧元稍早全面下滑，因担心欧元区经济复苏不均。欧元兑瑞郎触及两个月低点，因在下周瑞士央行会议前对冲基金抛售欧元，瑞士央行可能在会议上重申坚守欧元/瑞郎在1.20瑞郎的下限。

欧元兑瑞郎 纽约尾盘报1.2258瑞郎，跌0.2%，稍早触及1.2260瑞郎的10月初来最低。

欧洲央行将周四将举行货币政策会议，上月欧洲央行意外降息至纪录低点0.25%。

“投资人也在关注欧洲央行明日会议上可能发生的情况，”瑞银汇市分析师Geoffrey Yu表示，“有可能有一些投资人预计欧洲央行将放宽政策，但我认为央行将按兵不动。”

数据显示澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，逊于分析师预估的成长0.8%。 澳元兑美元 跌至三个月低点。

澳元尾盘跌1.1%，报0.9032美元，跌穿关键支撑水准0.9050/55美元。若跌穿该水准后站稳，则可能一路回落向今年低点0.8848。

对冲基金看空澳元已有一段时间。CQS创始人Michael Hintze上个月对路透称他看空澳元，指出澳洲央行总裁史蒂文斯“非常清楚地”表露出希望澳元走软的意愿。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价