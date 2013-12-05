《全球汇市》日圆兑欧元和美元仍处于低位，市场聚集欧洲央行会议

美国将在周五公布颇具影响力的非农就业报告，这也令投资者非常谨慎。周三公布的数据显示，美国11月ADP民间就业人数增加21.5万人，超出分析师预期的增加17.3万人。
若非农就业数据好于预期，毫无疑问将使市场继续保持对联储本月稍晚或开始缩减购债的预期。
这可能提振美元，并令澳元等大宗商品货币承压。
澳元是隔夜市场跌幅最大的货币，因该国第三季GDP数据令人失望。
澳元兑美元 下跌逾1%，三个月来首次跌破0.90美元；澳元最新报0.9028，此前曾低见0.8999美元。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3585 1.3593 -0.06 +2.96 1.3194
美元/日圆 102.36 102.35 +0.01 +18.01 86.74
欧元/日圆 139.07 139.12 -0.04 +21.50 114.46
美元/瑞郎 0.9024 0.9023 +0.01 -1.43 0.9155
英镑/美元 1.6377 1.6382 -0.03 +0.78 1.6251
美元/加元 1.0676 1.0680 -0.04 +7.61 0.9921
澳元/美元 0.9035 0.9025 +0.11 -13.07 1.0393
新西兰元/美元 0.8216 0.8194 +0.27 -0.81 0.8283
澳元/日圆 92.470 92.370 +0.11 +2.60 90.130
新西兰元/日圆 84.100 83.870 +0.27 +17.07 71.840
英镑/日圆 167.63 167.67 -0.02 +19.04 140.82
澳元/新西兰元 1.0993 1.1005 -0.11 -12.34 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜 审校 郑茵)