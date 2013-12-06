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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 10:02 BJT

更正-《全球汇市》欧央行决议提振欧元上涨，美元走势取决于非农就业报告

(更正：因英文原文有误，内文第10段美国10月新增就业岗位应为20.4万个，不是18.39万个)

* 欧洲央行决议公布后，欧洲/美元触及五周高点

* 美元近期走势取决于非农就业数据表现

* 美国就业形势将影响对美联储缩减购债的预期

路透悉尼12月6日 - 欧元兑美元周五亚洲早盘处于五周高点，隔夜海外市场一度涨得更高，因欧洲央行未暗示其将很快放宽政策。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，央行准备好采取新的政策措施来支持欧元区经济，但尚未制定出何时采用何种政策工具的详细计划。

德拉吉并称，银行体系流动性自上次注资，或进行长期再融资操作(LTRO)以来已改善，并为再次采取行动附加了条件。这些言论带动德债收益率(殖利率)涨至七周高位，反过来支撑了欧元。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Martin McMahon在给客户的研究报告中称，“这些言论没有暗示欧洲央行非常急切，”

“如果推行新的LTRO，就是欧洲央行希望‘确保其已落实到经济当中’。而且他的言论没有暗示要立即采取新的LTRO。”

欧元兑美元 报1.3672，周四涨逾0.5%至1.3677，为10月31日以来高点。欧元兑日圆 微升至139.14，但仍未突破本周稍早创下的五年高位140.03。

欧元兑英镑 亦触及一周高位，英镑对英国央行维持利率不变的决定几无反应。

欧元兑英镑报0.8368英镑，稍早一度高见0.8379。

欧元反弹打压美元指数 跌至五周低位80.231。美元是否会进一步下跌,取决于周五稍晚将出炉的美国非农就业报告表现。

路透访问的分析师平均预测，11月美国可能新增18万个就业岗位，10月增加了20.4万个。

若数据意外好于预期，无疑将支持对美联储在12月17-18日会议上开始缩减购债的预期。这可能提振美元。

如果数据不及预期，市场可能预期美联储刺激政策会维持更长一段时间，这可能对美元利空，而对风险资产利好。

“如果数据令人失望，可能促使美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持高度宽松的政策立场至2014年，以刺激经济强劲复苏，”DailyFX的外汇分析师David Song表示。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3669 1.3667 +0.01 +3.60 1.3194

美元/日圆 101.78 101.78 +0.00 +17.34 86.74

欧元/日圆 139.08 139.09 -0.01 +21.51 114.46

美元/瑞郎 0.8965 0.8966 -0.01 -2.08 0.9155

英镑/美元 1.6329 1.6333 -0.02 +0.48 1.6251

美元/加元 1.0647 1.0652 -0.05 +7.32 0.9921

澳元/美元 0.9061 0.9062 -0.01 -12.82 1.0393

新西兰元/美元 0.8215 0.8217 -0.02 -0.82 0.8283

澳元/日圆 92.200 92.230 -0.03 +2.30 90.130

新西兰元/日圆 83.590 83.630 -0.05 +16.36 71.840

英镑/日圆 166.15 166.25 -0.06 +17.99 140.82

澳元/新西兰元 1.1023 1.1022 +0.01 -12.10 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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