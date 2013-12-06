更正-《全球汇市》欧央行决议提振欧元上涨，美元走势取决于非农就业报告

中国证券：将对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈--证监会
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，将进一步加强监管，研究制定对付“铁公鸡”的硬措施，对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈，督促相关上市公司控股股东切实履行责任，支持上市公司履行现金分红义务；结合严格“高送转”监管开展专项检查，对未按规定和公司章程分红的公司，依规采取行政监管措施。
(更正：因英文原文有误，内文第10段美国10月新增就业岗位应为20.4万个，不是18.39万个)
* 欧洲央行决议公布后，欧洲/美元触及五周高点
* 美元近期走势取决于非农就业数据表现
* 美国就业形势将影响对美联储缩减购债的预期
路透悉尼12月6日 - 欧元兑美元周五亚洲早盘处于五周高点，隔夜海外市场一度涨得更高，因欧洲央行未暗示其将很快放宽政策。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，央行准备好采取新的政策措施来支持欧元区经济，但尚未制定出何时采用何种政策工具的详细计划。
德拉吉并称，银行体系流动性自上次注资，或进行长期再融资操作(LTRO)以来已改善，并为再次采取行动附加了条件。这些言论带动德债收益率(殖利率)涨至七周高位，反过来支撑了欧元。
澳洲联邦银行(CBA)分析师Martin McMahon在给客户的研究报告中称，“这些言论没有暗示欧洲央行非常急切，”
“如果推行新的LTRO，就是欧洲央行希望‘确保其已落实到经济当中’。而且他的言论没有暗示要立即采取新的LTRO。”
欧元兑美元 报1.3672，周四涨逾0.5%至1.3677，为10月31日以来高点。欧元兑日圆 微升至139.14，但仍未突破本周稍早创下的五年高位140.03。
欧元兑英镑 亦触及一周高位，英镑对英国央行维持利率不变的决定几无反应。
欧元兑英镑报0.8368英镑，稍早一度高见0.8379。
欧元反弹打压美元指数 跌至五周低位80.231。美元是否会进一步下跌,取决于周五稍晚将出炉的美国非农就业报告表现。
路透访问的分析师平均预测，11月美国可能新增18万个就业岗位，10月增加了20.4万个。
若数据意外好于预期，无疑将支持对美联储在12月17-18日会议上开始缩减购债的预期。这可能提振美元。
如果数据不及预期，市场可能预期美联储刺激政策会维持更长一段时间，这可能对美元利空，而对风险资产利好。
“如果数据令人失望，可能促使美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持高度宽松的政策立场至2014年，以刺激经济强劲复苏，”DailyFX的外汇分析师David Song表示。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3669 1.3667 +0.01 +3.60 1.3194
美元/日圆 101.78 101.78 +0.00 +17.34 86.74
欧元/日圆 139.08 139.09 -0.01 +21.51 114.46
美元/瑞郎 0.8965 0.8966 -0.01 -2.08 0.9155
英镑/美元 1.6329 1.6333 -0.02 +0.48 1.6251
美元/加元 1.0647 1.0652 -0.05 +7.32 0.9921
澳元/美元 0.9061 0.9062 -0.01 -12.82 1.0393
新西兰元/美元 0.8215 0.8217 -0.02 -0.82 0.8283
澳元/日圆 92.200 92.230 -0.03 +2.30 90.130
新西兰元/日圆 83.590 83.630 -0.05 +16.36 71.840
英镑/日圆 166.15 166.25 -0.06 +17.99 140.82
澳元/新西兰元 1.1023 1.1022 +0.01 -12.10 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，将进一步加强监管，研究制定对付“铁公鸡”的硬措施，对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈，督促相关上市公司控股股东切实履行责任，支持上市公司履行现金分红义务；结合严格“高送转”监管开展专项检查，对未按规定和公司章程分红的公司，依规采取行政监管措施。
路透3月31日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，私募股权公司Pe rmira已向银行发出邀请，寻求2.8亿美元五年期再融资，用于偿还2012年 香港亚洲广播卫星(ABS)为购买三颗卫星而进行的一项信贷。 消息人士称，新加坡政府投资公司(GIC)已承贷4,000万美元。协议在 3月3日签订，高盛、汇丰银行和荷兰安智银行(ING)负责打理此次再融资 案。 此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3.5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。 循环信贷的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并 有适用利率的30%的承贷费。 定期贷款每半年一次、共九次不等额偿还：第一和第二次各2.5%，3- 6次各5%，7-8次各7.5%，第九次60%。贷款平均年限为4.21年左右。 牵头行兼簿记行承贷3,000万美元或以上，综合收益473.69个基点， 参与费205个基
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。