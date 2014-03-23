重温稿-《全球汇市》美元升势戛然而止，欧元区经常账数据公布后欧元脱离低点

(周五纽约市场收盘)

* 欧元区经常账数据公布后欧元上涨

* 市场寻求美联储货币政策的更多线索

* 克里米亚紧张局势带动避险日圆和瑞郎

路透纽约3月21日 - 美元三日升势周五戛然而止，全球市场消化了美国货币政策可能转变。欧元区公布1月经常账盈余创纪录高位后，欧元走强。

美元兑其他主要货币也走软。在周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示美国可能较市场预期提前升息后，美元在周三加速上涨。

美元指数 下滑0.12%，报80.093，昨日触及三周高位80.354。

“美元合理修正，我们稍作喘息。”Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore表示，“美联储政策基调略有变动，幅度不是很大。”

美联储主席叶伦周三看似暗示美联储可能较市场普遍预期更早结束低利率政策。这样的转变令全球金融市场措手不及。

Gilmore表示，汇市误读了叶伦的讲话，且反应过度。“我认为叶伦等联储官员会尽力补救。”

本周一直在1.40美元下方交投的欧元兑美元 纽约尾盘升0.15%，报1.3798美元。欧元周五高见1.3811美元，周四曾跌至两周低点1.3749美元。

对美国可能加快结束超低利率的臆测盖过了国际贸易等对欧元/美元有利的经济数据的影响，纽约梅隆银行高级市场策略师Michael Woolfolk表示。

他指出，“欧元正回到希望的水准：高于1.38美元水准。”

欧元也受到资本流入的扶助。

由于欧洲央行显示没有短期内放宽货币政策的倾向，分析师表示，可能继续出现资金流入利率敏感货币市场，且对欧洲股市和欧元区二线公债需求强劲。

欧洲央行周五公布，欧元区1月经季节调整经常帐盈余253亿欧元，创纪录高位，证券投资资金净流入增至169亿欧元。

“投资人正等待美联储进一步证实其利率走向，特别是若美国第二季数据开始看俏，”瑞银集团汇率策略师Geoffrey Yu表示，“对于我们而言，美元可以逢低买进。”

**克里米亚紧张局势支撑日圆和瑞郎**

避险货币日圆和瑞郎周五表现突出，因交易商周末前愈发谨慎。在俄罗斯吞并了克里米亚后，俄罗斯同西方的紧张局势升级。俄罗斯股市下挫，因投资人消化了美国就乌克兰危机对俄制裁的影响。

欧盟领导人正在布鲁塞尔开会，也在考虑对俄实施更广泛的经济制裁。

美元兑日圆 下跌0.17%报102.21日圆，周三时曾触及102.69。美元兑瑞郎 跌至0.8821瑞郎。

另外，人民币兑美元在触及13个月低点后回稳，交易商表示有迹象显示人民币可能正在筑底。

本周迄今人民币兑美元大跌超过1.2%，此为人民币历来最大单周跌幅，此前中国人民银行扩大了人民币波幅。

许多市场人士认为这是官方对人民币近期下挫放心的迹象，央行希望将热钱震出市场。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3791 1.3778 +0.09 +0.33 1.3745

美元/日圆 102.23 102.38 -0.15 -2.92 105.30

欧元/日圆 141.03 141.05 -0.01 -2.49 144.63

美元/瑞郎 0.8830 0.8837 -0.08 -1.10 0.8928

英镑/美元 1.6484 1.6503 -0.12 -0.43 1.6556

美元/加元 1.1219 1.1239 -0.18 +5.64 1.0620

澳元/美元 0.9079 0.9038 +0.45 +1.86 0.8913

欧元/瑞郎 1.2173 1.2176 -0.02 -0.80 1.2271

欧元/英镑 0.8357 0.8350 +0.08 +0.72 0.8297

新西兰元/美元 0.8532 0.8528 +0.05 +3.97 0.8206

美元/挪威克朗 6.0482 6.0635 -0.25 -0.30 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3478 8.3565 -0.10 +0.11 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4239 6.4135 +0.16 -0.20 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8601 8.8388 +0.24 +0.14 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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