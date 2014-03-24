《全球汇市》美元在美国公布疲弱制造业数据后普跌

* 交易商消化美国疲弱PMI数据

* 美股下挫支撑日圆升势

* 人民币反弹扶助澳元

路透纽约3月24日 - 美元周一兑主要货币普遍走软，此前美国公布的制造业数据疲弱，扰乱了美国公布了一波强劲数据会巩固美联储收紧货币刺激措施计划的预期。

在金融数据公司Markit公布，美国3月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值降至55.5，预估值为56.5，2月终值为57.1之后，投资人对美元锁定获利。

“许多投资人原本预计这是不受天气因素影响的数据的开始，所以疲弱的数据令美元失去一些动能。”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Mark McCormick表示。

分析师表示，交易商对数据的反应有些迟钝。在周一早数据发布后，美元没有马上受到影响。

投资人上周逢低承接美元，因他们押注美国在明年年初加息，之前美联储主席叶伦的讲话令该预期升温，市场大感意外。

在叶伦讲话后，美元指数 上周四触及三周高位80.354。

“疲弱的数据给了投资人获利了结的理由。”McCormick称。

欧元兑美元上涨，纽约尾盘升0.33%，报1.3839美元。在数据显示3月德国民间企业成长放缓后，欧元盘中稍早一度下滑。该数据令原本指望德国经济数据改善的投资人失望。

交易商表示，美国经济数据疲弱，抵消了对疲弱德国经济数据可能引发欧洲央行进一步放宽政策的担忧。欧洲央行进一步放宽政策对欧元不利。

纽约尾盘，美元指数 跌0.24%，报79.91，欧元兑美元 升0.35%，报1.3840美元。美元兑日圆 跌0.1%，报102.17日圆。美元兑瑞郎 跌0.26%，报0.8804瑞郎。

FXDD首席汇市分析师Greg Michalowski表示，周一美股下挫扶助带动对避险货币日圆的需求。标普500指数 收低0.49%。

俄罗斯卢布兑美元也上涨，尽管在乌克兰下令从克里米亚撤军后，美国总统奥巴马进一步向俄罗斯施压。

“汇市未受俄罗斯和乌克兰局势影响。”法国农业信贷的McCormick表示。美元兑卢布跌约0.42%，报36.0825卢布。

人民币反弹扶助澳元从低点回升。汇丰中国3月制造业PMI初值降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。 之后澳元下滑。

澳元兑美元 一度跌至0.9048美元，但仍离上周低点0.8990美元有些距离。纽约尾盘澳元回升至0.9129美元，当日涨0.47%。(完)

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