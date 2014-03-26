更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下挫，因地缘政治忧虑重燃

* 东西方就乌克兰的紧张局势升温

* 欧元兑美元下滑，因欧洲央行官员讲话影响

* 中国可能采取刺激措施提振新兴市场货币 (新增文末汇率表格)

路透纽约3月26日 - 美元兑日圆下滑，此前美国总统奥巴马的讲话，令围绕乌克兰的地缘政治忧虑重燃；而中国可能采取新的刺激措施的揣测，则提振新兴市场货币。

奥巴马在布鲁塞尔讲话，称如果俄罗斯不改弦更张，将加大对该国的孤立和制裁。此番言论带动了对避险日圆的需求，昨日西方才刚决定暂时不加大制裁力度，缓和了市场的担忧。

“奥巴马的讲话提醒市场，地缘政治紧张局势仍对金融市场构成风险。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

围绕东西方紧张局势的忧虑，令俄罗斯卢布兑美元下滑。而对中国可能采取新的刺激措施的希望，扶助提振土耳其里拉 、智利比索 和南非兰特 等其他新兴市场货币。

本周公布的数据显示，中国制造业成长逊于预期，今年头三个月出现萎缩，市场对中国政府将祭出刺激措施提振经济的预期升温。

法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，对中国而言，“坏消息就是好消息”，因疲弱的经济数据会巩固对刺激措施出台的预期。

美元兑欧元上涨，因在欧洲央行官员周二讲话后，相比欧洲央行，美联储的货币政策前景对美元更为有利。

对美联储将减少宽松货币政策的预期，令投资人看好美元兑欧元，周二欧洲央行官员暗示进一步放宽货币政策。

在上周美联储主席叶伦暗示可能在明年年初升息后，投资人买入美元。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，负存款利率是压制欧元强势的一个选项，且欧洲央行可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。

下周欧洲央行将举行货币政策会议，但之后交易商将关注下周一的欧元区通胀数据。物价压力进一步降低，会提升对欧洲央行可能必须很快行动的预期。

美联储货币政策前景提振美元兑欧元，但美元兑欧元的强度还要看美国经济数据的强度，法国巴黎银行的Serebriakov表示。

美元指数 纽约尾盘升0.07%，报80.002。美元兑日圆 跌0.22%，报102.035。欧元兑美元 跌0.25%，报1.3792美元。

纽约尾盘，美元兑智利比索 跌1%，报553.38比索，美元兑土耳其里拉 跌1%，报2.1886里拉。美元兑南非兰特 跌0.54%，报10.675兰特。

美元兑俄罗斯卢布 升0.12%，报35.52卢布。

周三稍早美国公布的强劲经济数据扶助支撑美元兑欧元上涨。美国商务部公布，2月耐用品订单升2.2%，因需求几乎全面增加，结束了两个月的连跌。

美国3月民间部门经济活动增长加速，增速高于2月，因服务业升温。美国3月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为55.8，2月终值为54.1。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3781 1.3825 -0.32 +0.26 1.3745

美元/日圆 102.03 102.26 -0.22 -3.11 105.30

欧元/日圆 140.64 141.35 -0.50 -2.76 144.63

美元/瑞郎 0.8849 0.8823 +0.29 -0.88 0.8928

英镑/美元 1.6585 1.6527 +0.35 +0.18 1.6556

美元/加元 1.1099 1.1165 -0.59 +4.51 1.0620

澳元/美元 0.9219 0.9163 +0.61 +3.43 0.8913

欧元/瑞郎 1.2198 1.2203 -0.04 -0.59 1.2271

欧元/英镑 0.8313 0.8358 -0.54 +0.19 0.8297

新西兰元/美元 0.8589 0.8574 +0.17 +4.67 0.8206

美元/挪威克朗 6.0499 6.0266 +0.39 -0.27 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3409 8.3357 +0.06 +0.03 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4653 6.4000 +1.02 +0.44 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9109 8.8514 +0.67 +0.72 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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