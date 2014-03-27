《全球汇市》欧元受压，欧洲央行官员谈话再燃宽松政策臆测

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
奥巴马在布鲁塞尔发表讲话称，如果俄罗斯继续推行当前的做法，将更加遭到孤立，制裁力度也会加大。
美国2月耐久财(耐用品)订单反弹，但一项反映资本支出前景的指标意外下降，预示本季度经济成长乏力。
美元兑日圆 报102.07，周三触及一周低位101.87。
但澳元持坚在四个月高位附近，受益于中国将祭出经济刺激举措的憧憬，及澳洲央行总裁史蒂文斯周三就经济发表乐观讲话。
澳元兑美元 现报0.9216， 较纽约尾盘小跌，但距周三高位0.9245不远。
虽然史蒂文斯预计澳元将走软，但他指出有迹象显示低利率正在刺激需求，货币政策可能在一段时期内保持稳定。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3788 1.3781 +0.05 +0.31 1.3745
美元/日圆 101.76 102.03 -0.26 -3.36 105.30
欧元/日圆 140.31 140.62 -0.22 -3.05 144.73
美元/瑞郎 0.8847 0.8849 -0.02 -0.91 0.8928
英镑/美元 1.6577 1.6585 -0.05 +0.13 1.6556
美元/加元 1.1092 1.1099 -0.06 +4.44 1.0620
澳元/美元 0.9219 0.9219 +0.00 +3.43 0.8913
新西兰元/美元 0.8599 0.8589 +0.12 +4.79 0.8206
澳元/日圆 93.810 94.070 -0.28 -0.04 93.850
新西兰元/日圆 87.500 87.610 -0.13 +1.26 86.410
英镑/日圆 168.70 169.23 -0.31 -3.23 174.33
澳元/新西兰元 1.0717 1.0727 -0.09 -1.21 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/王兴亚/李爽/许娜；审校 张涛/龚芳)
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：
路透北京4月21日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510