版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 08:41 BJT

《全球汇市》欧元受压，欧洲央行官员谈话再燃宽松政策臆测

奥巴马在布鲁塞尔发表讲话称，如果俄罗斯继续推行当前的做法，将更加遭到孤立，制裁力度也会加大。

美国2月耐久财(耐用品)订单反弹，但一项反映资本支出前景的指标意外下降，预示本季度经济成长乏力。

美元兑日圆 报102.07，周三触及一周低位101.87。

但澳元持坚在四个月高位附近，受益于中国将祭出经济刺激举措的憧憬，及澳洲央行总裁史蒂文斯周三就经济发表乐观讲话。

澳元兑美元 现报0.9216， 较纽约尾盘小跌，但距周三高位0.9245不远。

虽然史蒂文斯预计澳元将走软，但他指出有迹象显示低利率正在刺激需求，货币政策可能在一段时期内保持稳定。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3788 1.3781 +0.05 +0.31 1.3745

美元/日圆 101.76 102.03 -0.26 -3.36 105.30

欧元/日圆 140.31 140.62 -0.22 -3.05 144.73

美元/瑞郎 0.8847 0.8849 -0.02 -0.91 0.8928

英镑/美元 1.6577 1.6585 -0.05 +0.13 1.6556

美元/加元 1.1092 1.1099 -0.06 +4.44 1.0620

澳元/美元 0.9219 0.9219 +0.00 +3.43 0.8913

新西兰元/美元 0.8599 0.8589 +0.12 +4.79 0.8206

澳元/日圆 93.810 94.070 -0.28 -0.04 93.850

新西兰元/日圆 87.500 87.610 -0.13 +1.26 86.410

英镑/日圆 168.70 169.23 -0.31 -3.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0717 1.0727 -0.09 -1.21 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/王兴亚/李爽/许娜；审校 张涛/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐