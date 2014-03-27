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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 11:33 BJT

《全球汇市》欧元因预期ECB放松政策表现疲弱，日圆走强

瑞银旗下日本外汇交易部门主管Hiroshi Maeba表示，美元兑日圆周三上攻102.50未果后遭遇多头清算。

“昨日一波避险走势后，部分下档停止单被触发，”他称，并补充道101.80日圆下方挂有一些美元止损卖单。

美元兑日圆 最新约报101.87，日内下跌0.2%。

澳元持坚在四个月高位附近，受益于中国将祭出经济刺激举措的憧憬，及澳洲央行总裁史蒂文斯周三就经济发表乐观讲话。

澳元兑美元 小涨0.1%至0.9237，距周三高位0.9245不远。

虽然史蒂文斯预计澳元将走软，但他指出有迹象显示低利率正在刺激需求，货币政策可能在一段时期内保持稳定。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3784 1.3781 +0.02 +0.28 1.3745

美元/日圆 101.88 102.03 -0.15 -3.25 105.30

欧元/日圆 140.43 140.62 -0.14 -2.97 144.73

美元/瑞郎 0.8853 0.8849 +0.05 -0.84 0.8928

英镑/美元 1.6583 1.6585 -0.01 +0.16 1.6556

美元/加元 1.1095 1.1099 -0.04 +4.47 1.0620

澳元/美元 0.9235 0.9219 +0.17 +3.61 0.8913

新西兰元/美元 0.8623 0.8589 +0.40 +5.08 0.8206

澳元/日圆 94.080 94.070 +0.01 +0.25 93.850

新西兰元/日圆 87.880 87.610 +0.31 +1.70 86.410

英镑/日圆 168.97 169.23 -0.15 -3.07 174.33

澳元/新西兰元 1.0704 1.0727 -0.21 -1.33 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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