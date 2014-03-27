更新版 1-《全球汇市》美元受经济数据带动上涨，新西兰元兑美元触及逾两年半高位

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
* 美国初请失业金数据强于预期
* 欧洲央行官员讲话继续打压欧元
* 新西兰元兑美元触及逾两年半高位 (新增文末汇率表格)
路透纽约3月27日 - 美元兑欧元和日圆周四小涨，此前美国公布的就业数据强劲，而新西兰元兑美元触及逾两年半高位，因新西兰经济数据暗示该国央行可能升息。
美国劳工部公布上周初请失业金人数减少1万，经季节调整为31.1万，为11月来最低，且优于分析师预期。
数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续按预期进程缩减每月购债规模，并可能较预期提前上调利率的观点。
交易商认为，相对于欧洲央行决策者周二的讲话，美联储收紧货币政策的可能性对美元更为有利，欧洲央行官员暗示可能进一步放宽货币政策，与美联储的政策路径截然相反。
欧洲央行将在4月3日举行下一次货币政策会议。
“美国就业市场数据，和多位欧洲央行官员暗示将进一步放宽政策合力提振美元，打压欧元，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示。
美国商务部公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率为2.6%，高于2.4%的初值，但略低于分析师预估的2.7%。一些交易商表示，经济成长幅度上修支撑美元走强。
美元兑日圆也小涨。交易商表示日本央行可能祭出新一轮刺激措施，尽管在去年4月已经宣布了史无前例的1.4万亿美元货币提振措施。更多的货币刺激计划会进一步削弱日圆。
Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick在谈及日本央行量化宽松政策时表示，“日本可能仍会进一步采取措施。”
美元指数 升0.11%，报80.118。欧元兑美元 跌0.24%，报1.3748美元。美元兑日圆 升0.11%，报102.15日圆。
美元兑瑞郎 升0.15%，报0.8864瑞郎。
新西兰元兑美元 触及逾两年半高位0.8686美元，因新西兰公布2月贸易盈余大增，且一位央行决策者暗示可能进一步收紧货币政策。
新西兰央行副总裁Grant Spencer周四表示，新西兰对低首付、高风险房屋贷款的限制所产生的控制消费者物价指数(CPI)的效果相当于升息多达50个基点。
Spencer还指出，从去年10月开始实施的贷款限制降低了新西兰元的上行压力，但他强调指出，央行无意永久性实施上述限制。
“人们认为下一步将是升息，”Chapdelaine的Borthwick说。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3739 1.3781 -0.30 -0.04 1.3745
美元/日圆 102.16 102.03 +0.13 -2.98 105.30
欧元/日圆 140.37 140.64 -0.19 -2.95 144.63
美元/瑞郎 0.8864 0.8849 +0.17 -0.72 0.8928
英镑/美元 1.6609 1.6585 +0.14 +0.32 1.6556
美元/加元 1.1030 1.1099 -0.62 +3.86 1.0620
澳元/美元 0.9259 0.9219 +0.43 +3.88 0.8913
欧元/瑞郎 1.2181 1.2198 -0.14 -0.73 1.2271
欧元/英镑 0.8272 0.8313 -0.49 -0.30 0.8297
新西兰元/美元 0.8671 0.8589 +0.95 +5.67 0.8206
美元/挪威克朗 5.9993 6.0499 -0.84 -1.10 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2445 8.3409 -1.16 -1.13 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4769 6.4653 +0.18 +0.62 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.9009 8.9109 -0.11 +0.60 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10