更新版 1-《全球汇市》美元受经济数据带动上涨，新西兰元兑美元触及逾两年半高位

* 美国初请失业金数据强于预期

* 欧洲央行官员讲话继续打压欧元

* 新西兰元兑美元触及逾两年半高位 (新增文末汇率表格)

路透纽约3月27日 - 美元兑欧元和日圆周四小涨，此前美国公布的就业数据强劲，而新西兰元兑美元触及逾两年半高位，因新西兰经济数据暗示该国央行可能升息。

美国劳工部公布上周初请失业金人数减少1万，经季节调整为31.1万，为11月来最低，且优于分析师预期。

数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续按预期进程缩减每月购债规模，并可能较预期提前上调利率的观点。

交易商认为，相对于欧洲央行决策者周二的讲话，美联储收紧货币政策的可能性对美元更为有利，欧洲央行官员暗示可能进一步放宽货币政策，与美联储的政策路径截然相反。

欧洲央行将在4月3日举行下一次货币政策会议。

“美国就业市场数据，和多位欧洲央行官员暗示将进一步放宽政策合力提振美元，打压欧元，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示。

美国商务部公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率为2.6%，高于2.4%的初值，但略低于分析师预估的2.7%。一些交易商表示，经济成长幅度上修支撑美元走强。

美元兑日圆也小涨。交易商表示日本央行可能祭出新一轮刺激措施，尽管在去年4月已经宣布了史无前例的1.4万亿美元货币提振措施。更多的货币刺激计划会进一步削弱日圆。

Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick在谈及日本央行量化宽松政策时表示，“日本可能仍会进一步采取措施。”

美元指数 升0.11%，报80.118。欧元兑美元 跌0.24%，报1.3748美元。美元兑日圆 升0.11%，报102.15日圆。

美元兑瑞郎 升0.15%，报0.8864瑞郎。

新西兰元兑美元 触及逾两年半高位0.8686美元，因新西兰公布2月贸易盈余大增，且一位央行决策者暗示可能进一步收紧货币政策。

新西兰央行副总裁Grant Spencer周四表示，新西兰对低首付、高风险房屋贷款的限制所产生的控制消费者物价指数(CPI)的效果相当于升息多达50个基点。

Spencer还指出，从去年10月开始实施的贷款限制降低了新西兰元的上行压力，但他强调指出，央行无意永久性实施上述限制。

“人们认为下一步将是升息，”Chapdelaine的Borthwick说。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3739 1.3781 -0.30 -0.04 1.3745

美元/日圆 102.16 102.03 +0.13 -2.98 105.30

欧元/日圆 140.37 140.64 -0.19 -2.95 144.63

美元/瑞郎 0.8864 0.8849 +0.17 -0.72 0.8928

英镑/美元 1.6609 1.6585 +0.14 +0.32 1.6556

美元/加元 1.1030 1.1099 -0.62 +3.86 1.0620

澳元/美元 0.9259 0.9219 +0.43 +3.88 0.8913

欧元/瑞郎 1.2181 1.2198 -0.14 -0.73 1.2271

欧元/英镑 0.8272 0.8313 -0.49 -0.30 0.8297

新西兰元/美元 0.8671 0.8589 +0.95 +5.67 0.8206

美元/挪威克朗 5.9993 6.0499 -0.84 -1.10 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2445 8.3409 -1.16 -1.13 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4769 6.4653 +0.18 +0.62 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9009 8.9109 -0.11 +0.60 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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