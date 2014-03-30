更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元下滑但兑日圆上涨，因风险意愿增强

(新增文末收盘表格)

* 欧元兑美元上涨，因风险意愿增强

* 美元兑日圆上涨

* 中国官员讲话提振实施刺激措施的希望

路透纽约3月28日 - 美元兑欧元小跌，但兑日圆上涨，因在中国官员暗示政府可能进一步实施刺激措施后，投资人风险意愿增强。

中国总理李克强表示，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

讲话扶助带动欧元兑美元上涨，令避险日圆承压。

风险意愿增强也显示在美股上涨上，尽管股市尾盘缩减涨幅，由生物科技股领跌。

对中国出台新的刺激措施的希望带动了汇市的风险意愿，WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

交易商还表示，他们对欧洲央行是否会在4月3日会议上进一步放宽政策持疑，尽管周二欧洲央行政策制定者的讲话暗示有可能进一步放宽政策避免通缩。

路透访问的分析师绝大多数预计，欧洲央行不会在4月3日会议上就立刻开始降息。72名受访分析师中，仅有两人预期会降息，而上次会议前的调查中，78名受访者中有26人预期会降息。

不过，本周欧洲央行官员的讲话令欧元承压，因放宽货币政策会令欧元走软。

欧央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，要抑制欧元力道，负利率是一个选项，购买银行贷款和其他资产以支撑欧元区也不是绝不可能。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.07%，从稍早触及的三周低点反弹，报1.375美元，欧元兑日圆 升0.71%，报141.32日圆。

德国一项关键的通胀指标3月意外回落，加大了欧洲央行面临的防止欧元区滑向通缩的压力。

德国3月消费者物价调和指数(HICP)显示，年通胀下滑至0.9%，路透对经济学家的调查预估为持稳在1.0%。德国HICP是欧洲央行追踪的通胀指标的重要组成部分。

“有可能欧洲央行按兵不动，让我们意外，”Brown Brothers Harriman汇市策略全球主管Marc Chandler表示。

尽管欧元兑美元今日小涨，但仍远低于1.3877美元的一周高位，后者是在周一美国公布疲弱制造业数据令投资人对美元获利了结后触及的。

美元兑日圆 尾盘升0.61%，报102.79日圆，稍早美元触及约两周高位102.98日圆。美元指数 尾盘升0.1%，报80.195。

美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.2%)，个人支出较前月增加0.3%(预估为增加0.3%)。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3752 1.3739 +0.09 +0.05 1.3745

美元/日圆 102.79 102.16 +0.62 -2.38 105.30

欧元/日圆 141.36 140.37 +0.71 -2.26 144.63

美元/瑞郎 0.8867 0.8864 +0.03 -0.68 0.8928

英镑/美元 1.6636 1.6609 +0.16 +0.48 1.6556

美元/加元 1.1060 1.1030 +0.27 +4.14 1.0620

澳元/美元 0.9247 0.9259 -0.13 +3.75 0.8913

欧元/瑞郎 1.2194 1.2181 +0.11 -0.63 1.2271

欧元/英镑 0.8263 0.8272 -0.11 -0.41 0.8297

新西兰元/美元 0.8658 0.8671 -0.15 +5.51 0.8206

美元/挪威克朗 6.0036 5.9993 +0.07 -1.03 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2536 8.2445 +0.11 -1.02 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4994 6.4769 +0.35 +0.97 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9374 8.9009 +0.41 +1.02 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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