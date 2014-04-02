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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 10:57 BJT

《全球汇市》股市上涨而日圆扩大跌幅，欧元在欧洲央行会议前持坚

相比而言，近期一连串中国数据令人失望，促使投资者猜测北京将出台更多刺激举措。本周数据显示，中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

中国将出台刺激举措的预期扶助支撑商品货币需求。澳元兑美元 周二触及四个月高位0.9310美元，最新报0.9241。

澳元兑日圆 短暂齐平周二创下的10个月高位95.97日圆。

新西兰元兑美元 在0.8639美元盘整，周二触及两年半高位0.8702。

新西兰元兑日圆 报89.42日圆，周二触及六年半高位89.91。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3804 1.3792 +0.09 +0.43 1.3745

美元/日圆 103.84 103.64 +0.19 -1.39 105.30

欧元/日圆 143.34 142.94 +0.28 -0.96 144.73

美元/瑞郎 0.8826 0.8832 -0.07 -1.14 0.8928

英镑/美元 1.6630 1.6629 +0.01 +0.45 1.6556

美元/加元 1.1029 1.1021 +0.07 +3.85 1.0620

澳元/美元 0.9237 0.9245 -0.09 +3.64 0.8913

新西兰元/美元 0.8603 0.8637 -0.39 +4.84 0.8206

澳元/日圆 95.910 95.820 +0.09 +2.19 93.850

新西兰元/日圆 89.330 89.510 -0.20 +3.38 86.410

英镑/日圆 172.70 172.34 +0.21 -0.94 174.33

澳元/新西兰元 1.0728 1.0700 +0.26 -1.11 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/张明钧/田建华/杜明霞；审校 戴素萍/徐文焰/王翔琼)
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