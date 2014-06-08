更新版 1-《全球汇市》美元在美国公布稳健的5月就业报告后先抑后扬

(新增文末收盘表格)

* 美国公布稳健的5月就业数据后美元在窄幅区间内波动

* 市场消化数据以及欧洲央行放宽货币政策行动

* 欧元仍易受央行政策前景迥异拖累

路透纽约6月6日 - 美元周五收复失地，因在美国公布稳健的就业数据后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)加快收紧货币政策的可能性不大，投资人增加借入美元购买较高收益货币的老套交易。

周四欧洲央行履行承诺了有一段时间的举措，向欧元区经济追加了货币刺激措施，这会逐渐向投资人施压，迫使其卖出欧元，买入较高收益货币。

“一家央行还在提供流动性，另一家看到的数据不会改变其撤走流动性或令政策正常化的步伐，在这种环境中套利交易的风险重现。这也令新兴市场货币得益。”CitiFX的G10汇市策略部门全球主管Steven Englander表示。

美国就业数据公布后，欧元兑美元 走势反复，一度下跌，但随即短暂反弹，触及两周高位1.3677美元，自那之后又回软，纽约尾盘跌0.13%，报1.3641美元，略低于200日移动均线切入位。

美国公布5月非农就业岗位增加21.7万，路透访查的分析师预估为21.8万，让就业重回衰退前的水准，也确认了经济已摆脱受冬季气候影响的颓势。

欧洲央行政策行动对市场的影响可能要到下周才会尘埃落定。欧洲央行明确暗示将会采取强硬措施支撑经济，并止住拖累通胀低于目标的欧元升势。

“美国的情况没有根本改变，欧洲央行行动带来的余波未了。事实上欧元要比我们完全预期欧洲央行放宽政策行动时要低。”汇丰控股G10汇市策略主管Robert Lynch表示。

自5月8日欧洲央行政策会议以来，对其将放宽政策的预期升温，欧元兑美元自那之后下挫了近2%，今年迄今跌幅为0.80%。

欧元自1月至5月初4%的升势令投资人措手不及，因他们原本押注美联储撤走宽松货币政策会提振美元。

但美联储对温和的货币政策前景，保持了一贯的慢悠悠状态，未受经济数据改善的影响。

许多投资人将周四欧洲央行的决定解读为欧洲央行将靠自身力量勉力压制欧元。

“还是要看美联储的，”一伦敦交易员表示，“在我们对美国经济成长加快和升息前景更明确前，仍有太多对欧元有利的因素。”

美元兑日圆 升0.15%，报102.53日圆，欧元兑日圆跌0.04%，报139.84日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3641 1.3658 -0.12 -0.76 1.3745

美元/日圆 102.47 102.38 +0.09 -2.69 105.30

欧元/日圆 139.80 139.89 -0.06 -3.34 144.63

美元/瑞郎 0.8935 0.8912 +0.26 +0.08 0.8928

英镑/美元 1.6800 1.6820 -0.12 +1.47 1.6556

美元/加元 1.0932 1.0923 +0.08 +2.94 1.0620

澳元/美元 0.9332 0.9339 -0.07 +4.70 0.8913

欧元/瑞郎 1.2193 1.2174 +0.16 -0.64 1.2271

欧元/英镑 0.8121 0.8120 +0.01 -2.12 0.8297

新西兰元/美元 0.8501 0.8498 +0.04 +3.59 0.8206

美元/挪威克朗 5.9420 5.9818 -0.67 -2.05 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1060 8.1702 -0.79 -2.79 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6279 6.6603 -0.49 +2.97 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0504 9.1012 -0.56 +2.29 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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