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亚洲 | 2014年 6月 9日 星期一 10:51 BJT

《全球汇市》美国乐观非农就业报告提振美元兑日圆略升，欧元持稳

“市场更加关注通胀相关的数据及其对日本央行货币政策的影响，”巴克莱的Kadota表示。

澳新货币持续上行势头，因欧洲央行放松举措提振风险人气。

澳元兑美元 报0.9348，距离周五触及的近三周高位0.9358不远。

新西兰元兑美元 上涨0.3%至0.8515，从上周在欧洲央行会议前触及的三个月低位0.8401大幅反弹。

中国人民币周一跳升，因中国人民银行公布的人民币兑美元中间价连续第二天意外强劲，这也提振其他亚洲货币。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3644 1.3641 +0.02 -0.73 1.3745

美元/日圆 102.55 102.47 +0.08 -2.61 105.30

欧元/日圆 139.92 139.78 +0.10 -3.32 144.73

美元/瑞郎 0.8934 0.8935 -0.01 +0.07 0.8928

英镑/美元 1.6805 1.6800 +0.03 +1.50 1.6556

美元/加元 1.0930 1.0932 -0.02 +2.92 1.0620

澳元/美元 0.9350 0.9332 +0.19 +4.90 0.8913

新西兰元/美元 0.8512 0.8501 +0.13 +3.73 0.8206

澳元/日圆 95.900 95.630 +0.28 +2.18 93.850

新西兰元/日圆 87.310 87.110 +0.23 +1.04 86.410

英镑/日圆 172.34 172.15 +0.11 -1.14 174.33

澳元/新西兰元 1.0980 1.0974 +0.05 +1.22 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/张涛/蔡美珍/杜明霞；审校 于春红/王兴亚/张荻)
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