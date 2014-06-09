《全球汇市》欧元小涨，摆脱欧洲央行宽松政策的冲击

美国道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称，“目前买入日圆的理由也不充分，日本个人储蓄账户(NISA)、政府养老基金和企业并购活动等因素降低了日圆的吸引力。”
日本免税投资账户--日本个人储蓄账户(NISA)于今年1月推出，旨在推动大规模的储蓄转移至股票和共同基金，其中一些预计将投资于海外资产。
日本政府养老基金正致力于改变国内债券为主的投资模式，任何变化都可能对资金流向产生重大影响。
日本企业近期的跨国并购活动是令日圆承压的一个因素，因其刺激了对外汇的需求。
上周，日本第一生命保险 同意以57亿美元收购美国同业Protective Life 。
汇市对日本经济数据反应平静。日本第一季国内生产总值(GDP)修正后较前季增长1.6%，初值为增长1.5%。日本4月连续第三个月录得经常帐盈余，但幅度低于预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3643 1.3641 +0.01 -0.74 1.3745
美元/日圆 102.43 102.47 -0.04 -2.73 105.30
欧元/日圆 139.76 139.80 -0.03 -3.37 144.63
美元/瑞郎 0.8932 0.8935 -0.03 +0.04 0.8928
英镑/美元 1.6814 1.6800 +0.08 +1.56 1.6556
美元/加元 1.0922 1.0932 -0.09 +2.84 1.0620
澳元/美元 0.9358 0.9332 +0.28 +4.99 0.8913
新西兰元/美元 0.8522 0.8501 +0.25 +3.85 0.8206
欧元/瑞郎 1.2191 1.2193 -0.02 -0.65 1.2271
欧元/英镑 0.8113 0.8121 -0.10 -2.22 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0670 9.0504 +0.18 +2.48 8.8474
美元/挪威克朗 5.9463 5.9420 +0.07 -1.98 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(翻译 王冠中/李婷仪/杜明霞/张荻； 审校 张涛/蔡美珍/艾茂林/石冠兰)