《全球汇市》美元扩大升势，因美国公债收益率上升

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* 强劲的美国非农就业报告支撑美元
* 美元兑欧元上涨，因美国公债收益率上升
* 日圆兑美元走软，尽管日本上修GDP数据
路透纽约6月9日 - 美元兑一篮子主要货币周一上涨，因在上周美国公布强劲的就业报告后，美国公债收益率上升，巩固了对美元的支撑。
上周欧洲央行发布最新刺激政策措施应对可能出现的通缩，包括将指标利率降至纪录低点后，欧元走软，今日美元兑欧元延续升势。
“今日走势基本上就是上周欧洲央行行动后的余波影响，”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示。他指出，美国公债收益率相比欧洲公债收益率更高，令对美元的需求增加。
10年期德债 表现优于可比美债 ，10年期美债尾盘跌3/32，收益率报2.61%。
美国上周五公布5月非农就业岗位增加21.7万，路透访查的分析师预估为21.8万，让就业重回衰退前的水准，也确认了经济已摆脱受冬季气候影响的颓势。 今日美元普遍守住了就业数据公布后的涨幅。
美元指数 纽约尾盘升0.29%，报80.644。欧元兑美元 跌0.41%，报1.3588美元，但离上周欧洲央行宣布货币刺激措施后触及的四个月低点1.3503美元仍有一段距离。
美元兑日圆 升0.06%，报102.53日圆，美元兑瑞郎 升0.45%，报0.8973瑞郎。
交易商还表示，圣路易斯联储总裁布拉德的讲话对美元也有提振作用。布拉德表示，美国失业率下滑加上其他令人鼓舞的经济数据可能促使他提前升息时机预期。布拉德今年在美联储货币政策委员会内没有投票权。
花旗汇市策略师Richard Cochinos表示，布拉德的讲话令美国公债的卖压加重，但提振了美元。
交易商表示，美联储可能升息的任何迹象都会令美元得益。
尽管日本大幅上修了首季经济成长数据，但美元兑日圆仍走强。Franulovich表示，日本政府在4月1日上调了销售税，这可能令消费者在其实施之前增加了消费，从而影响了国内生产总值(GDP)数据。他预计第二季日本经济增幅将下滑。(完)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应