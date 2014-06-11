更新版 1-《全球汇市》美元因美联储升息预期降温走软，日圆上扬

* 美元走软，因对美联储提前升息的预期降温

* 日圆走强，因鲜见日本央行放宽政策的迹象

* 新西兰元和澳元攀升 (新增文末收盘汇率表格)

路透纽约6月11日 - 美元兑一篮子主要货币周三小幅走低，为四日来首见，因交易商对美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的预期降温。日圆上扬，因鲜见日本央行进一步放宽政策的迹象。

交易商放弃了近期强劲的经济数据以及美联储官员立场强硬的讲话暗示，联储将在下周会议上收紧政策的观点。指标美国公债收益率基本持平，限制了美元的上行势头。

“本周稍早美元走强是因为预期联储将提前升息，但目前这一预期降温，“EverBank Wealth Management的高级市场策略师Chris Gaffney表示。

他说，交易商买入诸如澳元和新西兰元等高收益货币，部分因欧洲央行上周将三大利率调降至纪录低位。

欧元兑美元周三小幅走软，徘徊在上周四欧洲央行调降利率至纪录低位后触及的四个月低位1.3503美元附近。

欧洲央行的行动继续重压欧元，交易商卖出欧元，买入日圆、澳元和新西兰元。

“欧元走疲或多或少是受上周欧洲央行会议影响，”TD Securities的汇市策略师Martin Schwerdtfeger表示，“欧元的整体趋势仍是下行。”

交易商称，新西兰央行即将升息25个基点，至3.25%的前景使新西兰元更具吸引力。

另外，近期强劲的经济数据使日本央行没有理由进一步放宽货币政策，这提振日圆。日本经济首季按年增长6.7%，超过了最初的预估。

“市场预期日本央行将保持政策不变，不再进一步推出刺激举措，”EverBank的Gaffney表示。

美元指数 回落0.05%，报80.782。欧元兑美元 尾盘下跌0.13%，报1.353美元。

美元兑日圆 盘中触及逾一周低位，最新回落0.31%，报102.01日圆。欧元兑日圆 尾盘下跌0.43%，报138.045日圆，因交易商卖出欧元，买入日圆。

新西兰元兑美元 尾盘上扬0.41%，报0.855美元，盘中触及近三周最高0.8576美元。澳元兑美元 尾盘涨0.06%，报0.9383美元。

美国指标10年期公债价格 尾盘下跌1/32，收益率报2.642%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3532 1.3547 -0.11 -1.55 1.3745

美元/日圆 102.06 102.35 -0.28 -3.08 105.30

欧元/日圆 138.11 138.66 -0.40 -4.51 144.63

美元/瑞郎 0.8998 0.8990 +0.09 +0.78 0.8928

英镑/美元 1.6787 1.6755 +0.19 +1.40 1.6556

美元/加元 1.0865 1.0899 -0.31 +2.31 1.0620

澳元/美元 0.9381 0.9372 +0.10 +5.25 0.8913

欧元/瑞郎 1.2176 1.2179 -0.02 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.8059 0.8081 -0.27 -2.87 0.8297

新西兰元/美元 0.8550 0.8525 +0.29 +4.19 0.8206

美元/挪威克朗 6.0001 5.9752 +0.42 -1.09 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1181 8.0940 +0.30 -2.65 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6991 6.6936 +0.08 +4.08 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0691 9.0660 +0.03 +2.51 8.8474