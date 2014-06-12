《全球汇市》美元普跌，因美国数据疲弱及伊拉克再陷战乱

徽商期货：受临储拍卖临近等影响，大连玉米期货市场暂时承压
从需求端来看，当前为养殖业淡季，生猪及禽类养殖仍处于低迷态势，市场需求疲软。国内生猪价格仍然“跌跌不休”，生猪养殖利润萎缩，同时，禽蛋价格处于低位，禽类养殖整体亏损，养殖户补栏积极性较低。饲料终端需求不旺，再加上临储拍卖临近，大部分饲料企业采购心态谨慎，以滚动补库为主。
* 美元普跌，因美国数据疲弱及伊拉克再陷战乱
* 日圆在日本央行会议前上涨
* 新西兰央行升息后新西兰元跳升
路透纽约6月12日 - 美元兑一篮子主要货币周四连跌第二日，此前美国公布的零售销售和初请失业金数据显示了经济疲弱的一面，抑制了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀强硬政策立场的臆测。
美国商务部周四称，5月零售销售增长0.3%。尽管数据低于分析师增长0.6%的预期，但4月零售销售数据被上修至增长0.5%，前值为增长0.1%。
“对预期经济成长增强的投资人而言，零售销售数据有些令人担忧。如果经济成长不增强，对美联储升息的预期就会降温，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
美联储将在下周举行货币政策会议。
美国劳工部在另一份报告中公布，截至6月7日当周，初请失业金人口增加4,000人，经季节性调整后为31.7万人。
美元兑欧元下滑，为五个交易日内首见，但欧元仍离上周欧洲央行降息至纪录低点后触及的1.3503美元的四个月低点不远。
Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，美国公债收益率下跌，美国公债较可比德债利差收窄，令交易商对美元/欧元近期升势获利了结。
对伊拉克再陷战乱可能影响石油供应的担忧也使美元走软。交易商表示，伊拉克爆发战乱令投资人担心地缘政治冲突加剧，油价持续高涨。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。
“这可能意味着该地区出现更普遍的不稳定局势，”Esiner称。他还表示，油价上涨可能损及美国消费者支出。
美元兑日圆下滑，近几日在日本公布强劲的经济数据，令市场对日本央行进一步放宽货币政策的预期降温后，日圆走强。日本央行周四将开始为期两日的货币政策会议。
新西兰元兑美元上扬，因新西兰央行升息一码至3.25%，带动了对新西兰元的需求。
美元指数 纽约尾盘跌0.28%，报80.565，欧元兑美元 升0.18%，报1.3554美元。
美元兑日圆 尾盘跌0.43%，报101.63日圆，美元兑瑞郎 跌0.22%，报0.8982瑞郎。新西兰元兑美元 大涨1.48%，报0.8692美元。
指标美国10年期公债 升14/32，收益率报2.588%，因美国经济数据疲弱，且今日标售的30年期公债需求强劲。(完)
从需求端来看，当前为养殖业淡季，生猪及禽类养殖仍处于低迷态势，市场需求疲软。国内生猪价格仍然“跌跌不休”，生猪养殖利润萎缩，同时，禽蛋价格处于低位，禽类养殖整体亏损，养殖户补栏积极性较低。饲料终端需求不旺，再加上临储拍卖临近，大部分饲料企业采购心态谨慎，以滚动补库为主。
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
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