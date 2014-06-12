更新版 1-《全球汇市》美元普跌，因美国数据疲弱及伊拉克再陷战乱

* 美元普跌，因美国数据疲弱及伊拉克再陷战乱

* 日圆在日本央行会议前上涨

* 新西兰央行升息后新西兰元跳升 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约6月12日 - 美元兑一篮子主要货币周四连跌第二日，此前美国公布的零售销售和初请失业金数据显示了经济疲弱的一面，抑制了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀强硬政策立场的臆测。

美国商务部周四称，5月零售销售增长0.3%。尽管数据低于分析师增长0.6%的预期，但4月零售销售数据被上修至增长0.5%，前值为增长0.1%。

“对预期经济成长增强的投资人而言，零售销售数据有些令人担忧。如果经济成长不增强，对美联储升息的预期就会降温，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

美联储将在下周举行货币政策会议。

美国劳工部在另一份报告中公布，截至6月7日当周，初请失业金人口增加4,000人，经季节性调整后为31.7万人。

美元兑欧元下滑，为五个交易日内首见，但欧元仍离上周欧洲央行降息至纪录低点后触及的1.3503美元的四个月低点不远。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，美国公债收益率下跌，美国公债较可比德债利差收窄，令交易商对美元/欧元近期升势获利了结。

对伊拉克再陷战乱可能影响石油供应的担忧也使美元走软。交易商表示，伊拉克爆发战乱令投资人担心地缘政治冲突加剧，油价持续高涨。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

“这可能意味着该地区出现更普遍的不稳定局势，”Esiner称。他还表示，油价上涨可能损及美国消费者支出。

美元兑日圆下滑，近几日在日本公布强劲的经济数据，令市场对日本央行进一步放宽货币政策的预期降温后，日圆走强。日本央行周四将开始为期两日的货币政策会议。

新西兰元兑美元上扬，因新西兰央行升息一码至3.25%，带动了对新西兰元的需求。

美元指数 纽约尾盘跌0.28%，报80.565，欧元兑美元 升0.18%，报1.3554美元。

美元兑日圆 尾盘跌0.43%，报101.63日圆，美元兑瑞郎 跌0.22%，报0.8982瑞郎。新西兰元兑美元 大涨1.48%，报0.8692美元。

指标美国10年期公债 升14/32，收益率报2.588%，因美国经济数据疲弱，且今日标售的30年期公债需求强劲。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3551 1.3532 +0.14 -1.41 1.3745

美元/日圆 101.70 102.06 -0.35 -3.42 105.30

欧元/日圆 137.81 138.11 -0.22 -4.72 144.63

美元/瑞郎 0.8983 0.8998 -0.17 +0.62 0.8928

英镑/美元 1.6928 1.6787 +0.84 +2.25 1.6556

美元/加元 1.0850 1.0865 -0.14 +2.17 1.0620

澳元/美元 0.9424 0.9381 +0.46 +5.73 0.8913

欧元/瑞郎 1.2175 1.2176 -0.01 -0.78 1.2271

欧元/英镑 0.8003 0.8059 -0.69 -3.54 0.8297

新西兰元/美元 0.8686 0.8550 +1.59 +5.85 0.8206

美元/挪威克朗 5.9902 6.0001 -0.16 -1.25 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1173 8.1181 -0.01 -2.66 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6898 6.6991 -0.14 +3.93 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0648 9.0691 -0.05 +2.46 8.8474