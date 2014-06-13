《全球汇市》：美元小涨，受助于伊拉克乱局和美国公债收益率攀升

* 美元兑欧元和日圆走强

* 伊拉克暴力冲突支撑美元避险买盘

* 日圆走低，因交易商关注日本央行推出更多刺激举措的可能性

路透纽约6月13日 - 美元兑一篮子货币周五小涨，因伊拉克乱局引发对美元的避险买盘，另外，美国公债收益率小幅攀升也支撑美元涨势。

伊拉克战乱升级，引发市场谨慎情绪，日本央行推出更多刺激举措的可能性再度成为市场焦点，且美国公债收益率攀升也刺激对美元的需求。

“市场可能认为，美国对中东石油供应的依赖程度可能低于欧洲或亚洲国家，”瑞士银行的汇市策略师Shahab Jalinoos在谈到美元小涨时表示。

交易商称，石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克的暴力冲突引发对油价将在一段时间内攀升的担忧。另外，市场未受美国6月消费者信心略弱于预期的数据影响。

美元兑日圆也走强，之前交易商重新考虑日本央行推出更多刺激举措的可能性。日本央行今日决定保持货币政策不变，但分析师称，第二季日本经济成长放缓的可能性或促使日本央行进一步放宽政策。

“市场认为，日本央行仍可能进一步放宽政策，”Jalinoos称。

欧元兑美元小幅走低，欧洲央行上周四降息至纪录低位后欧元走低。分析师称，欧洲央行可能进一步放宽货币政策，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)正准备收紧货币政策。

“重压欧元的唯一因素是，欧洲央行承诺保持利率在低位的时间远长于美联储目前的承诺，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。美联储将在下周二、三举行政策会议。

美元指数 尾盘上扬0.04%，报80.606。欧元兑美元 尾盘跌0.08%，报1.354美元。美元兑日圆 尾盘上扬0.27%，报101.985日圆。

倾向于避险的情绪重压新西兰元，兑美元 尾盘下跌0.22%，报0.8667美元，周四曾触及近一个月高位。英镑扩大涨幅，因英国央行周四暗示可能在今年升息。

Merk称，交易商对新西兰元进行部分获利了结，但在周末前不愿大举建立其他货币的头寸，部分因伊拉克的暴力冲突。