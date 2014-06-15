重温稿-《全球汇市》美元小涨，受助于伊拉克乱局和美国公债收益率攀升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美元兑欧元和日圆走强
* 伊拉克暴力冲突支撑美元避险买盘
* 日圆走低，因交易商关注日本央行推出更多刺激举措的可能性
路透纽约6月13日 - 美元兑一篮子货币周五小涨，因伊拉克乱局引发对美元的避险买盘，另外，美国公债收益率小幅攀升也支撑美元涨势。
伊拉克战乱升级，引发市场谨慎情绪，日本央行推出更多刺激举措的可能性再度成为市场焦点，且美国公债收益率攀升也刺激对美元的需求。
“市场可能认为，美国对中东石油供应的依赖程度可能低于欧洲或亚洲国家，”瑞士银行的汇市策略师Shahab Jalinoos在谈到美元小涨时表示。
交易商称，石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克的暴力冲突引发对油价将在一段时间内攀升的担忧。另外，市场未受美国6月消费者信心略弱于预期的数据影响。
美元兑日圆也走强，之前交易商重新考虑日本央行推出更多刺激举措的可能性。日本央行今日决定保持货币政策不变，但分析师称，第二季日本经济成长放缓的可能性或促使日本央行进一步放宽政策。
“市场认为，日本央行仍可能进一步放宽政策，”Jalinoos称。
欧元兑美元小幅走低，欧洲央行上周四降息至纪录低位后欧元走低。分析师称，欧洲央行可能进一步放宽货币政策，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)正准备收紧货币政策。
“重压欧元的唯一因素是，欧洲央行承诺保持利率在低位的时间远长于美联储目前的承诺，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。美联储将在下周二、三举行政策会议。
美元指数 尾盘上扬0.04%，报80.606。欧元兑美元 尾盘跌0.08%，报1.354美元。美元兑日圆 尾盘上扬0.27%，报101.985日圆。
倾向于避险的情绪重压新西兰元，兑美元 尾盘下跌0.22%，报0.8667美元，周四曾触及近一个月高位。英镑扩大涨幅，因英国央行周四暗示可能在今年升息。
Merk称，交易商对新西兰元进行部分获利了结，但在周末前不愿大举建立其他货币的头寸，部分因伊拉克的暴力冲突。
指标10年期美国公债价格尾盘跌4/32，收益率报2.6%，因英债收益率攀升和预期美联储将提前升息而小幅承压。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3542 1.3551 -0.07 -1.48 1.3745
美元/日圆 102.05 101.70 +0.34 -3.09 105.30
欧元/日圆 138.13 137.81 +0.23 -4.49 144.63
美元/瑞郎 0.9005 0.8983 +0.24 +0.86 0.8928
英镑/美元 1.6963 1.6928 +0.21 +2.46 1.6556
美元/加元 1.0854 1.0850 +0.04 +2.20 1.0620
澳元/美元 0.9399 0.9424 -0.27 +5.45 0.8913
欧元/瑞郎 1.2186 1.2175 +0.09 -0.69 1.2271
欧元/英镑 0.7979 0.8003 -0.30 -3.83 0.8297
新西兰元/美元 0.8661 0.8686 -0.29 +5.54 0.8206
美元/挪威克朗 5.9937 5.9902 +0.06 -1.20 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1142 8.1173 -0.04 -2.69 8.3387
美元/瑞典克朗 6.6448 6.6898 -0.67 +3.23 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.9944 9.0648 -0.78 +1.66 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申