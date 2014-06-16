《全球汇市》地缘政治担忧推动美元小涨，欧元依然承压

英镑兑美元 报1.6976美元，接近5月6日以来高位1.6995。英镑近期一直受到支撑，因英国央行官员发表强硬言论。
英国央行总裁卡尼周四表示，英国利率可能比金融市场的预期更早调升，意外地严词警告货币政策可能在几个月内就开始紧缩。
欧元兑英镑 一度低见0.7968，为2012年11月以来最低。
美元兑日圆 下跌0.1%至101.95，小幅回撤，因日股走低且冒险意愿削弱。美元本月迄今一直守在较为狭窄的区间102.80-101.60日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3542 1.3542 +0.00 -1.48 1.3745
美元/日圆 101.92 102.05 -0.13 -3.21 105.30
欧元/日圆 138.02 138.20 -0.13 -4.64 144.73
美元/瑞郎 0.8996 0.9005 -0.10 +0.76 0.8928
英镑/美元 1.6978 1.6963 +0.09 +2.55 1.6556
美元/加元 1.0852 1.0854 -0.02 +2.18 1.0620
澳元/美元 0.9386 0.9399 -0.14 +5.31 0.8913
新西兰元/美元 0.8663 0.8661 +0.02 +5.57 0.8206
澳元/日圆 95.660 95.920 -0.27 +1.93 93.850
新西兰元/日圆 88.290 88.390 -0.11 +2.18 86.410
英镑/日圆 173.04 173.11 -0.04 -0.74 174.33
澳元/新西兰元 1.0827 1.0846 -0.18 -0.19 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王兴亚/王翔琼/戴素萍/许娜；审校 郑茵/于春红/李婷仪)