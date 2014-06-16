重发-《全球汇市》 美元兑日圆下滑，欧元仍承压

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* 美元/日圆下跌，跟随日本股市下滑

* 欧元兑美元在近四个月低点附近

* 英镑兑欧元触及一年半高点

路透东京6月16日 - 美元兑日圆周一下跌，跟随日本股市跌势，但本周的美联储会议等潜在重大事件限制了波动。

美元兑日圆 下滑0.2%至101.84日圆，跌向本月迄今相对较窄的区间102.80-101.60底部。

日本股市日经指数 下跌0.6%，伊拉克局势令投资者保持谨慎。

“一般认为，伊拉克局势以及由此带来的油价上涨，是推动目前‘避险’走势的因素，”法国兴业银行驻东京的外汇部门主管Kyosuke Suzuki表示。

“但就美元/日圆而言，一些投资者似乎正在与日股下跌相关联的交易中自动抛售美元。目前这种资金流动规模不足以被认定是日圆的避险买盘，”Suzuki说。

美元指数 几乎持平。该指数上周升约0.3%，受助于美国公债收益率上升、伊拉克冲突升级促使投资者买进美元避险等因素。美元和日圆在地缘政治紧张时期通常都会吸引到避险买盘。

关注焦点是，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三结束为期两天的货币政策会议时就升息时间发出新的暗示，美元是否会进一步上涨。

目前市场预期美联储将在约一年后开始升息，如果美联储的言论偏于强硬，似乎也会让美元受益。

“关键是，，美联储主席叶伦是否会根据近期的经济指标上调经济评估，美联储是否将上调收益率预估，从而再度引燃提早升息的预期，”IG Securities市场策略师Junichi Ishikawa表示。

“地缘政治风险是否会对汇市造成影响，要取决于伊拉克和乌克兰情势对股市的影响，但迄今股市反应似乎有限，”他表示。

欧元兑美元 几无变动，报1.3537美元，接近本月稍早当欧洲央行宽松货币政策时触及的四个月低位1.3503。

市场人士预期，如果美联储周三的声明造成与欧洲央行之间的货币政策进一步背离，欧元兑美元将进一步承压。

“我们倾向于作空欧元兑美元，因美联储对美国经济看法乐观，与欧洲央行对欧元区通胀的审慎立场形成对比，”巴克莱策略师在写给客户的研究报告中表示。

另一方面，美元兑其它许多货币处于守势，因这些货币受到本国央行较美联储立场更强硬的支撑。

新西兰元兑美元 小涨0.1%至0.8675，徘徊在上周末因新西兰央行暗示将继续升息，而创下的一个月高位0.8700附近。

英镑兑美元 报1.6980美元，接近5月6日以来高位1.6995。英镑近期一直受到支撑，因英国央行官员发表强硬言论。

英国央行总裁卡尼周四表示，英国利率可能比金融市场的预期更早调升，意外地严词警告货币政策可能在几个月内就开始紧缩。

欧元兑英镑 一度低见0.7968，为2012年11月以来最低。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3538 1.3542 -0.03 -1.51 1.3745

美元/日圆 101.86 102.05 -0.19 -3.27 105.30

欧元/日圆 137.90 138.20 -0.22 -4.72 144.73

美元/瑞郎 0.8998 0.9005 -0.08 +0.78 0.8928

英镑/美元 1.6981 1.6963 +0.11 +2.57 1.6556

美元/加元 1.0851 1.0854 -0.03 +2.18 1.0620

澳元/美元 0.9394 0.9399 -0.05 +5.40 0.8913

新西兰元/美元 0.8677 0.8661 +0.18 +5.74 0.8206

澳元/日圆 95.690 95.920 -0.24 +1.96 93.850

新西兰元/日圆 88.360 88.390 -0.03 +2.26 86.410

英镑/日圆 172.97 173.11 -0.08 -0.78 174.33

澳元/新西兰元 1.0821 1.0846 -0.23 -0.25 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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