更新版 1-《全球汇市》美元受通胀数据推动走强，澳洲央行会议记录公布后澳元走低

* 强于预期的美国消费者物价指数公布后，美元走强

* 美元涨幅受限，因美联储即将公布政策决定和地缘政治忧虑

* 澳元走软，因澳洲央行公布的会议记录意外温和

* 英镑从五年高位回落，市场静待英央行会议记录 (新增文末表格)

路透纽约6月17日 - 美元周二走强，因数据显示，美国5月通胀升幅超预期，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较部分交易商的预期提前升息的观点。

物价上涨放缓拖累全球成长。本月稍早，欧洲央行调降指标存款利率至负值，以避免可能在未来数年阻碍欧元区成长的通缩。

美联储今日开始为期两天的政策会议，分析师预计，会后联储将进一步缩减购债规模，且不会显示出在2015年下半年前升息的倾向。

“如果美联储决定减弱对通胀的温和立场，这可能提振美元，”法国兴业银行驻纽约的汇市策略师Sebastien Galy表示。

美国政府周二表示，5月消费者物价上涨0.4%，为逾一年来最大月度升幅。

分析师称，通胀数据产生的影响被弱于预期的房屋开工数据，以及对伊拉克战乱和俄乌天然气纠纷挥之不去的担忧所抵消，美元升势受限。

美元兑日圆 上扬0.28%，报102.14日圆。欧元兑美元 回落0.24%，报1.3540美元。

意外强劲的CPI数据公布后，美元与美国公债收益率同步攀升。两年期美国公债收益率 稍早触及4月初以来最高0.488%。

**澳元走软，英镑基本持稳**

其他货币中，澳元兑美元可能录得近一个月来最大单日跌幅，因澳洲央行的会议记录显示，决策者对央行刺激经济的力度是否足够存疑。

澳元兑美元 回落0.71%，报0.9334美元。

数据显示，5月英国通胀降至四年半低位，拖累英镑兑美元 从五年高位回落。

数据压制了英国央行将在年底前升息的预期，从而导致英镑上行受限。

英镑兑美元 跌0.17%，报1.6955美元。欧元兑英镑 小涨0.06%，报0.7988英镑。

英镑兑美元周一升至1.70美元之上，为2009年来首次，因英国央行总裁卡尼上周四暗示，央行可能较预期提前升息。

交易商称，除非英国央行周三公布的会议记录显示，决策者的政策立场十分强硬，否则英镑很难重回1.70美元之上。

“最新的通胀数据将在一定程度上压制了年内升息的预期，”外汇交易平台UKForex的企业交易部主管Alex Edwards表示。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3545 1.3573 -0.21 -1.46 1.3745

美元/日圆 102.14 101.83 +0.30 -3.00 105.30

欧元/日圆 138.38 138.21 +0.12 -4.32 144.63

美元/瑞郎 0.8992 0.8972 +0.22 +0.72 0.8928

英镑/美元 1.6963 1.6982 -0.11 +2.46 1.6556

美元/加元 1.0858 1.0842 +0.15 +2.24 1.0620

澳元/美元 0.9333 0.9400 -0.71 +4.71 0.8913

欧元/瑞郎 1.2183 1.2177 +0.05 -0.72 1.2271

欧元/英镑 0.7986 0.7993 -0.09 -3.75 0.8297

新西兰元/美元 0.8659 0.8675 -0.18 +5.52 0.8206

美元/挪威克朗 6.0030 5.9884 +0.24 -1.04 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1323 8.1295 +0.03 -2.48 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6361 6.6247 +0.17 +3.10 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9885 8.9924 -0.04 +1.59 8.8474