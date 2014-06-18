《全球汇市》美国通胀数据支撑美元走高，市场聚焦美联储会议

澳洲央行周二公布的会议记录显示，决策者预计未来一整年经济成长欠佳，重申央行倾向于在一段时间内将利率维持在低位。
受此影响，澳元兑美元 下跌0.7%，至0.9337，较一周前所及两个月高位下滑约0.01美元。
交易商认为首道支撑位于0.9320/30区域，为澳元最近自0.9229涨至0.9348的50%回档技术位。此区域在5月初时为澳元的底部，但在5月中旬澳元大幅下跌后变成阻力区域。
周三亚洲没有什么重要经济数据出炉，市场目光聚焦在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果上。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3547 1.3545 +0.01 -1.44 1.3745
美元/日圆 102.17 102.14 +0.03 -2.97 105.30
欧元/日圆 138.41 138.35 +0.04 -4.37 144.73
美元/瑞郎 0.8992 0.8992 +0.00 +0.72 0.8928
英镑/美元 1.6959 1.6963 -0.02 +2.43 1.6556
美元/加元 1.0862 1.0858 +0.04 +2.28 1.0620
澳元/美元 0.9330 0.9333 -0.03 +4.68 0.8913
新西兰元/美元 0.8658 0.8659 -0.01 +5.51 0.8206
澳元/日圆 95.320 95.330 -0.01 +1.57 93.850
新西兰元/日圆 88.480 88.440 +0.05 +2.40 86.410
英镑/日圆 173.26 173.26 +0.00 -0.61 174.33
澳元/新西兰元 1.0771 1.0777 -0.06 -0.71 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王兴亚/戴素萍/朱晓军/许娜；审校 龚芳/李春喜/于春红)